Опровергшая слова Токаева о школах чиновница перешла на другую работу в Алматы

Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Освобождение Гульнар Ходжабергеновой от должности руководителя управления образования Алматы не связано с тем, что она ранее опровергла слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о дефиците мест в алматинских школах, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Сказать о том, что руководитель управления образования уволена из-за того, что она имела какое-то свое высказывание – это не так, она перешла на другую работу», — сказал Сагинтаев в пятницу на брифинге в СЦК, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что «если каждый начальник управления или госслужащий имеет желание перейти на другую работу и может дать больше для себя и полнее использовать профессиональные возможности», то власти это поддерживают.

«Если вы посмотрите с момента моего назначения – ряд акимов сменились, ряд начальников управлений. Это не означает, что они там ушли, что мне не понравились или еще кому-то, или что-то другое сказали. Они перешли в другие структуры. Кто-то – в рамках акимата, кто-то переехал в Нур-Султан, это такой процесс, который постоянно происходит. И никоим образом это нельзя связывать с тем, что она что-то сказала – и тут же ее таким-то образом. Этот процесс мы обсуждали и ранее, будет продолжаться далее. Кадровые изменения постоянно происходят», — заверил Сагинтаев.

Напомним, 29 октября во время визита в Алматы президент Токаев сказал, что дефицит ученических мест в школах города превышает 30 тыс.

«Дошло до того, что в начальных классах школы №173 количество учеников выросло до 50 человек в одном классе. За пять лет построено всего пять новых школ на 4200 мест. Из 202 школ 43 требуют капитального ремонта», — сказал Токаев.

19 ноября Ходжабергенова опровергла слова главы государства.

«После визита президента я сделала запрос в школу. Такая информация не подтвердилась, и до этого сигналов о такой наполняемости у нас не было. В одном из вторых классов было 44 ученика, но не более. Поэтому я не знаю, как эта информация попала в администрацию президента», — сказала Ходжабергенова.