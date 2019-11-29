Ракишев продал купленные Аблязовым 450 га земли у московского аэропорта «Домодедово» – СМИ

Алматы. 29 ноября. КазТАГ – Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев продал купленные олигархом Мухтаром Аблязовым 450 га земли у московского аэропорта «Домодедово», сообщает Economic Inform.

«Земельный участок был куплен бывшим совладельцем «БТА Банка» Мухтаром Аблязовым. Поскольку Аблязов был осужден и бежал за границу, Кенес Ракишев начал процесс возвращения активов, похищенных Аблязовым. Один из них – 450 га в одном из самых дорогих мест России – Домодедовском районе Московской области. Кенес Ракишев продал земельный участок площадью 450 га группе компаний «Русич». Все средства будут возвращены в Казахстан», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что Ракишев отвечает за возвращение разрозненных активов, оставленных Аблязовым. По информации издания, уже удалось вернуть БТА Банку «миллиарды долларов».

«Земельный участок был куплен группой «Русич» за неизвестную сумму. Однако, по сведениям источников, близкими к переговорам, 450 га были проданы за цену в пределах от $7 млн до $15 млн. Аналитики утверждают, что это довольно низкая цена. Причиной такой продажи является намерение БТА избавиться от земли, которая, безусловно, не имеет отношения к основной деятельности банка», — отмечается в публикации.

По информации издания, общая площадь приобретенного М.Аблязовым участка составляет 2800 га.

«Земельный участок, общая площадь которого составляет 2800 га, был приобретен Мухтаром Аблязовым в 2008 году по пиковой цене, и вскоре рынок рухнул. После тщательного расследования был обнаружен ряд эпизодов финансового мошенничества. В 2009 году «БТА Банк» был национализирован. С тех пор новое руководство «БТА» во главе с Кенесом Ракишевым борется за банковские активы по всему миру», — пишет издание.

При этом отмечается, что «БТА Банку» по-прежнему принадлежит 100 га земли премиум-класса в границах Новой Москвы и 1,7 га в городе Домодедово.

Напомним, дело против Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года олигарх был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

Аблязов заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Он признан виновным в заказном убийстве, хищениях и ряде других преступлений.

Кроме того, уголовному преследованию в Казахстане регулярно подвергаются сторонники партии «Демократический выбор Казахстана» («ДВК»). Партия «ДВК», созданная и руководимая Аблязовым, в марте 2018 года решением суда в Нур-Султане была признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана.