Сагинтаев покинет свой пост в случае коррупции со стороны его подчиненных

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Нур-Султан. 29 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев покинет свой пост в случае коррупции со стороны его подчиненных.

«Закон (РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции» – КазТАГ) есть закон, его нормы надо исполнять. Поэтому если кто-то из моих подчиненных будет привлекаться и суд это докажет и вынесет свой приговор, я должен подать в отставку», — сказал Сагинтаев в пятницу на пресс-конференции в СЦК, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он уточнил, что дальнейшая норма закона гласит, что есть право президента – принимать или не принимать отставку.

Напомним, 28 ноября президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции», согласно которому первый руководитель госоргана должен подавать в отставку, если его подчиненный будет осужден за коррупционное преступление.

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