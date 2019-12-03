Налоговой амнистией воспользовались почти половина должников МСБ и треть физлиц

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. За январь-октябрь 2019 года налоговой амнистией воспользовались почти половина должников малого и среднего бизнеса (МСБ) и треть физических лиц, заявил первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«На 1 ноября текущего года (налоговой – КазТАГ) амнистией воспользовались порядка 46% – должников МСБ (42 тыс. из 91,9 тыс.), которые выплатили Т13 млрд налогов. Им списано Т4,4 млрд штрафов и пени. Свыше 30% должников – физлиц (423 тыс. из 1,4 млн) погасили основной долг по налогам на сумму Т10 млрд. Им списано порядка Т2 млрд штрафов и пени», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

В совокупности это позволило, по его данным, обеспечить снижение недоимки на 5%, составляющей Т221 млрд.

«Сумма выявленных нарушений по итогам налоговых проверок увеличена до Т129 млрд (рост 20%)», — сказал глава минфина.

В 2019 году в налоговом администрировании внедрены новые процедуры камерального (дистанционного) контроля с использованием электронных счетов-фактур (ЭСФ). Дополнительно, по словам первого вице-премьера, начислено на 19% налогов или на Т221 млрд больше, взыскано – на 8,2% или на Т175 млрд больше.

Напомним, в Казахстане с января 2019 года для МСБ, а с августа – для физических лиц проводится налоговая амнистия, списываются начисленные пени и штрафы при условии уплаты налогоплательщиком суммы основного долга.