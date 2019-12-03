Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК брать абонплату раз в 28 дней

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи Казахстана взимать абонентскую плату раз в 28 дней, передает корреспондент МИА КазТАГ.

Согласно планируемым поправкам в приказ ИО министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №171 «Об утверждении правил оказания услуг связи» может появиться формулировка «Учетный период тарифного плана, предусматривающего предварительную оплату, начинается со дня подключения к нему и до аналогичной даты следующего месяца».

Как пояснили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, «норма вводиться во исполнение поручения заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра от 17-6/3448 от 22 ноября, а также в целях предотвращения поступления жалоб от абонентов касательно установления операторами сотовой связи учетного периода тарифных планов, равного 28 дням». В этой связи, по словам разработчиков, «конкретизируется период тарифного плана».

«Деньги списываются с лицевого счета абонента в день подключения к выбранному абонентом тарифному плану. Последующее списание денег осуществляется в эту же дату следующего месяца. В случае если абонент подключился к тарифному плану в последний день месяца, то датой следующего списания денег с лицевого счета абонента будет последний день следующего месяца», — гласят поправки.

Кроме того, из правил оказания услуг сотовой связи могут исключить такое понятие, как акционный тарифный план (тарифный план с льготными условиями, предлагаемый операторами сотовой связи абонентам, при согласии принятия которого абонент соблюдает требования, содержащий ограничения по периоду подключения, по сроку действия или другие ограничения).

«Акционный тарифный план это и есть тарифный план и его выделение в отдельный вид услуг может ввести в заблуждение абонентов и использоваться операторами связи в целях двойного трактования правил. В этой связи предлагается исключить выделения акционных предложений как отдельный вид тарифных планов. Нормы правил должны распространяться на все тарифные планы вне зависимости от их условий (вне зависимости акционный тарифный план или нет)», — отметили разработчики поправок.

Напомним, 20 декабря МИА КазТАГ сообщало, что мажилисмены заподозрили операторов сотовой связи Казахстана в ценовом сговоре.

«Сотовые операторы Activ, KCell, Beeline перешли в этом году на новый тарифный план, согласно которому абонентская плата взимается один раз в четыре недели, хотя ранее оплачивалась один раз в месяц. В результате теперь каждый пользователь совершит оплату в год не 12, а 13 раз. Фактически произошло скрытое повышение тарифа на предоставляемые услуги более чем на 8%. (…) Обращает на себя внимание и тот факт, что изменение тарифных планов произошло у операторов практически единовременно. (Считаю необходимым – КазТАГ) министерству нацэкономики (МНЭ) провести специальное расследование на предмет возможного ценового сговора операторов», — говорится в депутатском запросе депутата мажилиса Екатерины Никитинской в адрес вице-премьера Романа Скляра.