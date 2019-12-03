Приобретение Анкарой российской системы противовоздушной обороны еще больше обострило отношения внутри североатлантического альянса и, в частности, между ней и Вашингтоном

Издание El Moudjahid опубликовало статью под названием «Réunion de l’Otan, les 3 et 4 décembre, à Londres : Un sommet sous haute tension» — «Совещание НАТО в Лондоне, назначенное на 3-4 декабря: саммит под высоким напряжением».

В предисловии к ней говорится так: «Саммит НАТО, который должен состояться 3 и 4 декабря в Лондоне, наверняка не обойдется без накала страстей. Дело, связанное с зенитными ракетными комплексами C-400, купленными и испытанными недавно Турцией, плюс к тому споры между Парижем и Берлином касательно состояния организации и видения ее будущего, финансовая проблематика — которая призвана стать главной темой для обсуждения на этой встрече, – все это такие вопросы, которые могут вызвать жаркие дебаты».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Приобретение Анкарой российской системы противовоздушной обороны еще больше обострило отношения внутри североатлантического альянса и, в частности, между ней и Вашингтоном, который видит в этом серьезное нарушение устава НАТО.

Ответ высокопоставленного представителя турецкой дипломатии на опасения Вашингтона, озвученные главой американской дипломатии Майком Помпео, был однозначным и бесповоротным. По словам Мевлюта Чавушоглу, «вы не покупаете продукт для того, чтобы хранить его в коробке. У нас есть свои потребности». Соединенные Штаты считают, что С-400 ставит под угрозу технологические секреты F-35, малозаметного американского истребителя, который турецкая армия заказала в количестве свыше 100 штук.

Администрация Трампа решила исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. «В крайнем случае, если мы не сможем приобрести F-35, мы станем искать альтернативные варианты. Вы не можете отказать нам в продаже и сказать, чтобы мы не занимались поиском замены в другом месте», — заявил Чавушоглу. В отношении этой темы тон уже задан, и лондонский саммит только расширит тот разрыв, который сейчас отделяет Анкару от западного берега Европы.

Однако этим проблемы не исчерпываются. Ибо к тому же сейчас еще напряженно складываются отношения между традиционными членами североатлантического альянса. На этой неделе имела место словесная пикировка между Парижем и Берлином. Канцлер Германии Ангела Меркель 27 ноября выступила в защиту НАТО и оспорила критическую оценку президента Франции Эммануила Макрона о состоянии североатлантического альянса. НАТО была таким «оплотом против войны», которая гарантировала «свободу и мир» в течение 70 лет, отчасти благодаря «нашим американским друзьям», — заявила она, обращаясь к немецким парламентариям. В своей этой речи она не преминула ответить «по пунктам» на слова президента Франции о «смерти мозга» НАТО.

«Сегодня поддержание (функциональности) НАТО — еще больше в наших интересах, чем это было во времена «холодной войны». Или, по крайней мере, так же важно, как и в «холодной войне», — заявила канцлер Германии. — Европа пока не может защищаться самостоятельно, мы зависим от североатлантического альянса. Нам важно работать для этого альянса, мы должны брать на себя большую ответственность». Между тем Франция ратует за строительство единой европейской обороны. Речь идет о мечте, которая нежизнеспособна и которую Париж, тем не менее, безуспешно пытается реанимировать».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Почти одновременно с Ангелой Меркель в защиту НАТО выступила также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В части, касающейся европейской обороны, «ЕС и НАТО дополняют друг друга, а не являются соперниками», отметила она в ходе пресс-конференции в Страсбурге по случаю утверждения нового состава Европарламента.

«НАТО – это, несомненно, самый сильный военный альянс в мире, а Европейский Союз никогда не будет военным альянсом», — заявила новый глава Еврокомиссии.

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