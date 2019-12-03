Т50 млрд дополнительно позволит собрать в бюджет повышение акциза на бензин – минфин РК

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т50 млрд дополнительно позволит собрать в бюджет повышение акциза на бензин, сообщил первый вице-премьер РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Повышение акцизов является на следующий год одним из факторов увеличения доходной части. Он позволит нам собрать порядка, чуть больше Т50 млрд дополнительно», — сказал Смаилов в кулуарах правительства во вторник.

Он назвал два «фактора» повышения акциза на бензин и одним из них назвал необходимость повышения заработных плат «учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах».

«На следующий год это повышение на 25%, за четыре года – в два раза. И все это требует дополнительных денег. При этом, как вы знаете, мы сократили доходную часть за счет освобождения субъектов микро-, малого бизнеса от налогов на доходы на три года. Поэтому одним из источников является акциз. Но это не главный источник. Главный источник – это улучшение налогового, таможенного администрирования», — уточнил Смаилов.

Вторым «фактором» повышения акциза на бензин спикер назвал «цены на бензин в наших соседних странах, в частности, в Российской Федерации».

«Вы знаете, сегодня у нас цена бензина АИ-92 стоит порядка Т163 за литр, в то время как в Российской Федерации в тенговом выражении это более чем Т260 за литр. Соответственно у нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики (Казахстан – КазТАГ) в Российскую Федерацию, и мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом. Поэтому повышение цен на бензин небольшое, но надо было делать ввиду вот этих двух факторов», — пояснил он.

Смаилов считает, что повышение акциза на бензин «серьезного влияния на инфляцию не окажет».

«Поскольку речь идет об увеличении цен на бензин буквально на 6-6,5%. При этом у нас в инфляционной корзине более 500 товаров и услуг и такого серьезного влияния на инфляцию не окажет. (…) Рост цен на бензин ожидается буквально на Т10 за литр. Это порядка 6%. Серьезного влияния оказать на инфляцию оно не должно», — сказал он.

По словам первого вице-премьера, «вопросы роста цен у нас находятся на постоянной повестке».

«И необходимо, естественно, принимать все меры, чтобы удерживать цены, особенно на социально значимые продукты питания. Этим вопросом мы заняты и держим этот вопрос на постоянном контроле», — заверил Смаилов.

Напомним, 17 октября министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщал, что бензин в Казахстане в случае увеличения акциза может подорожать на Т10. Возможное повышение акциза на бензин министр объяснял повышением бюджетных расходов и стоимостью бензина в соседних странах.

18 октября пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции МНЭ РК распространило сообщение, что «публичные заявления о повышении цен могут быть восприняты предпринимателями как ориентир при планировании своей ценовой политики и спровоцировать согласование действий по повышению цен».

22 октября министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что оснований повышать цены на бензин в Казахстане нет. Глава минэнерго полагал, что если все же вести речь об увеличении акцизов, то необходимо отменять налог на транспорт для малолитражных автомобилей.

25 ноября в кулуарах сената глава МНЭ РК Руслан Даленов заявил, что повышение акциза значимого влияния на инфляцию или на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса не окажет.

26 ноября в кулуарах правительства директор департамента налоговой политики МНЭ РК Азамат Амрин заявил, что возможное повышение цен на бензин на Т10 с 1 января 2020 года в РК зависит от рынка.

29 ноября председатель комитета по защите и развитию конкуренции (КЗРК) министерства национальной экономики (МНЭ) РК Рустам Ахметов в кулуарах брифинга в СЦК сообщил корреспонденту агентства, что антимонопольное ведомство отреагирует в случае увеличения цены на ГСМ в Казахстане. В тот же день во время брифинга он сообщил, что, если основной причиной повышения цены на бензин будет увеличение акциза, антимонополисты не будут «каких-либо мер реагирования принимать».