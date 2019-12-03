Токаев разрешил ФНБ «Самрук-Казына» профинансировать Казахстанскую федерацию футбола

Новости 63 0
Тайны зелёной энергетики и чёрно-белого пиара Тайны зелёной энергетики и чёрно-белого пиара
469

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разрешил АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Казына» профинансировать Казахстанскую федерацию футбола (КФФ).

«АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить в 2019 году: 1) финансирование ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола»; 2) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления», — говорится в проекте постановления правительства.

Как уточнили в пояснительной записке министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, «правительство Республики Казахстан принимает решения о финансировании АО «ФНБ «Самрук-Казына» проектов по поручению президента Республики Казахстан с отражением суммы финансирования в финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности».

«В своем поручении от 21 ноября 2019 года №19-3832 президент Республики Казахстан дает согласие на финансирование акционерным обществом «ФНБ «Самрук-Казына» ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола», — пояснила Раимкулова.

Похожие материалы:

  1. «Почему ФНБ «Самрук-Казына» не был и не будет эффективным?». «Активный пенсионер» Ермухамет Ертысбаев». «Системный кризис в МОН Республики Казахстан: как прекратить отток студентов». «Русский и казахский национализм — сходства и отличия»
  2. «10 шокирующих прогнозов для экономики: от роста популярности социализма до угрозы гражданской войны». «Почему ФНБ «Самрук-Казына» необходимо расформировать». «Реагируют только, когда изнасилуют на глазах у всех». «Какой дурак подписал приказ»
  3. Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам оказания госуслуг
  4. Токаев пригласил Жээнбекова посетить Казахстан в 2020 году
  5. Минсельхозу следует выстроить механизм финансирования необходимой техники СХТП – Токаев

Новости партнеров

Загрузка...