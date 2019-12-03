Уровень грамотности детей в рейтинге PISA-2018 в РК оказался намного ниже среднего по ОЭСР

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Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Уровень грамотности детей в рейтинге PISA-2018 в Казахстане оказался намного ниже среднего по Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает корреспондент агентства.

«Средний балл страны в PISA-2018 по читательской грамотности составил 387 баллов, математической – 423 балла и естественнонаучной – 397 баллов. Сразу скажу, эти показатели мы ожидали, и они намного ниже среднего по ОЭСР (чтение – 487, математика – 489 и естествознание – 489)», — сообщил во вторник министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что по сравнению с результатами в PISA-2009, в 2012 в Казахстане отмечается снижение.

«С PISA-2009 – на три балла по чтению и естествознанию, но при этом значительное улучшение на 18 баллов по математике. Так как в последний раз читательская грамотность была основным направлением в PISA-2009, сравнение проводим с этим циклом исследования. Несмотря на низкие результаты наших детей, призываю не делать поспешных выводов, ведь за этими результатами стоят очень много факторов», — заявил министр.

Во-первых, отмечает он, «тест впервые для Казахстана прошел в компьютерном формате».

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«Для наших детей это первый подобный опыт. Стоить также учесть, что в тесте нет возможности возвращаться назад к предыдущим вопросам. Традиционно ученики привыкли возвращаться к трудным или пересматривать свои ответы. Этого они не могли сделать по сравнению с бумажной версией. Если посмотреть на результаты PISA-2015, в котором 57 стран-участниц впервые сдавали тест на компьютере, то можно увидеть снижение баллов в большинстве стран. К примеру, результаты одного из лидеров исследования PISA Кореи снизились на 30 баллов по математике, 22 – естествознанию и 18 – чтению», — указывает глава МОН.

Во-вторых, по его словам, изменения в казахстанской системе образования, которые могли улучшить результаты в PISA, «еще не коснулись тестируемых 15-летних обучающихся (дети 2002 года рождения)».

«Ведь участниками PISA-2018 стали учащиеся, которые еще не успели перейти на обновленное содержание образования. Эффект от обновленных программ мы сможем увидеть, начиная с PISA-2021, в идеале в PISA-2024. К этому времени школьники, которые будут сдавать PISA-2024, будут учиться 7-8 лет по обновленному содержанию. В-третьих, основную часть казахстанских участников исследования составили учащиеся 9-х (44%) и 10-х (53,4%) классов. Тогда как в других странах возраст принятия в школу регламентирован, и, соответственно, большинство участников PISA были из одной параллели. К примеру, 100% и 90% участников из Японии и Сингапура являются учащимися 10-го класса», — отметил министр.

В-четвертых, добавил он, результаты «Назарбаев Интеллектуальных школ» (НИШ) «продемонстрировали эффективность образовательных программ».

«Учащиеся НИШ набрали по читательской грамотности 511 баллов, математике – 554 балла, естествознанию – 526 баллов. Их результаты соответствуют показателям топ лидеров PISA-2018. Хочу отметить, что это только часть огромного аналитического материала, полученного по итогам PISA-2018. Однако уже сейчас понятно, что потребуется комплексный подход к решению поставленных задач и осознанная вовлеченность», — заявил глава ведомства.

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Ключевые выводы, основанные на данных, по его словам, «будут сделаны только после детального анализа».

«Результаты еще раз дали ответ на вопрос нужны ли изменения в школьном образовании, очевидно, что да. Следующее исследование сможет уже дать промежуточный ответ на вопрос является ли выбранная стратегия по обновлению программ, внедряемая с 2016 года, эффективной», — отметил министр.

Результаты PISA-2018 ОЭСР официально огласил 3 декабря.

«Это исследование оценивает навыки 15-летних обучающихся по читательской, математической и естественнонаучной грамотности. Каждые три года одно из этих направлений является основным. Это значит, что около половины вопросов будут преобладать по тому или иному направлению. В PISA-2018, как и в PISA-2009, основное направление – читательская грамотность. Тест PISA направлен не на выяснение академических знаний, а на выявление функциональной грамотности, на умение применять полученные знания, анализировать, критически мыслить», — пояснил Аймагамбетов.

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