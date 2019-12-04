Три закона подписал Токаев

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Теперь и казахи покидают Казахстан Теперь и казахи покидают Казахстан
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Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Три закона подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020-2022 годы», — говорится в сообщении Акорды в среду.

Также сообщается, что «главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020-2022 годы», которым устанавливаются размеры гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет страны».

Вместе с тем Токаевым «подписан Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы».

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