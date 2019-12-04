Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алматинской области

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Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Алматинской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 4 декабря 1.38 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11,1. Магнитуда MPV 5,2», — говорится в сообщении в среду.

Согласно приложенной карте, эпицентр землетрясения располагался в Аксуском районе Алматинской области на глубине 15 км.

«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): село Капал – четыре балла, поселок Жансугуров и город Текели – три балла, город Талдыкурган – три балла», — сказано в сообщении.

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