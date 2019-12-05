Финрынком в РК займется созданное после реорганизации Нацбанка агентство

Алматы. 5 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Финансовым рынком в Казахстане займется созданное после реорганизации Национального банка (НБ) РК агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

«Реорганизовать Национальный банк Республики Казахстан путем выделения из него агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка – государственного органа Республики Казахстан, непосредственно подчиненного и подотчетного президенту Республики Казахстан», — говорится в тексте указа президента РК «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан».

Согласно положению об агентстве, оно будет разрабатывать и принимать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, обязательные для исполнения финансовыми организациями, другими физическими и юридическими лицами на территории Казахстана, запрашивать и получать безвозмездно от любых физических и юридических лиц, их ассоциаций (союзов), а также государственных органов необходимую информацию, в том числе сведения, составляющие служебную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, проводить проверки и иные формы контроля и надзора в пределах полномочий, установленных законодательством РК, в том числе с привлечением Нацбанка РК, аудиторских и иных организаций.

Также в документе перечислены другие обязанности субъекта.

В обязанности агентства вменено содействие обеспечению стабильности финансовой системы, осуществление государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции, обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, услуг организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность и другие.

Напомним, функции по оказанию государственных услуг в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка с 1 января 2020 года передаются во вновь создаваемое агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, в соответствии с законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения», принятым 3 июля 2019 года.