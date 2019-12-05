Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Канал поставок синтетических наркотиков из Нур-Султана пресечен в Акмолинской области, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«ДКНБ РК по Акмолинской области пресечена деятельность наркогруппировки, организовавшей региональный канал поставок синтетических наркотиков PVP («соль», «мука», «лед» и «кристаллы») из Нур-Султана. Так, 6 ноября 2019 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Акмолинской области, причастные к сбыту синтетических наркотиков через социальные сети и интернет-ресурсы на территории Акмолинской области», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

По данным КНБ, по местам проживания задержанных изъято более 300 грамм синтетических наркотиков PVP (пиролидиновалерофенон), емкости с остатками изъятого вещества, полиэтиленовые пакеты для их расфасовки, устройства для употребления наркотиков и электронные весы.

«ДКНБ РК по Акмолинской области данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК РК. Задержанные лица водворены в ИВС УП города Кокшетау», — сказано в сообщении.