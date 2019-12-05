Ростом рецидивов в среде осужденных, находящихся на пробации, озабочены сенаторы РК

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Ростом количества преступлений, совершаемых осужденными, находящимися на пробации, озабочена сенатор Сауле Айтпаева.

«Статданные генпрокуратуры РК свидетельствуют о том, что в среднем за сутки имеющими неснятую и непогашенную судимость совершается от 20 до 30, а рецидивистами – 2-3 уголовных правонарушения. Начиная с 2017 года, 28 391 человек, имеющих непогашенную судимость, вновь совершили преступления. В 2195 случаях в действиях преступников был признан рецидив либо опасный рецидив. 90% из них – безработные мужчины в возрасте от 39 до 49 лет, зачастую пьющие и употребляющие наркотики. На их счету большое количество краж, грабежей, мошенничества, имеются убийства, покушения, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, есть факты угроз, развращения малолетних, похищения человека, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, нарушение неприкосновенности жилища. В чем причина такого состояния дел?» — говорится в четверг в депутатском запросе Айтпаевой на имя министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева.

Сенатор попросила главу МВД ответить, какие меры будут приняты для достаточного и должного взаимодействия между пробацией и местными исполнительными органами и полицией.

Также депутата верхней палаты парламента интересует, определены ли вопросы ресоциализации, реадаптации осужденных, критерии пробационного контроля и какие меры будут дополнительно приниматься для достижения целей пробации, необходимы ли для этого дополнительные законодательные меры.

Айтпаева напомнила, что в 2016 году был принят закон РК «О пробации» и указом президента РК утверждена комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, на 2017-2019 годы.