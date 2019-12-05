«Токаев перед поездкой в Германию вновь отверг «двоевластие» и высказался о Крыме». Когда будут решены нескончаемые проблемы «Қазақстан темір жолы»?». «Кадровая чистка, борьба с коррупцией и дело врачей». «Как и на кого работал лжесуд в Алматы»

Сетевой Казахстан 5 декабря 2019г.

AZATTYQ . ORG . «Токаев перед поездкой в Германию вновь отверг «двоевластие» и высказался о Крыме» — Ставленник бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА Касым-Жомарт ТОКАЕВ накануне своего государственного визита в Германию вновь отверг заявления о «двоевластии» и сказал, что правительство в Нур-Султане предпочитает не называть захват Россией украинского полуострова Крым в 2014 году аннексией.

«Казахстанские школьники показали результаты ниже средних. Почему?» — Казахстанские школьники показали результаты ниже средних по итогам тестов в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) Организации экономического сотрудничества и развития. Казахстан не вошел в топ-50 стран рейтинга PISA. Эксперты считают, что без упорядочения системы образования, которую сотрясают постоянные реформы, ожидать улучшений не стоит. В министерстве образования и науки полагают, что к 2021 году результаты Казахстана будут выше нынешних.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Лицо внешней политики Казахстана» — 28 ноября действующий президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. На следующий день, 29 ноября, уже в Ташкенте прошла Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. На ней Казахстан был представлен Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ. В информационном пространстве страны вновь поднялись разговоры о двоевластии: мол, кто у нас всё-таки глава государства – Токаев или Назарбаев? В вопросе гипотетического двоевластия более важным являлся бы вопрос о том, кто контролирует ситуацию внутри Казахстана (в первую очередь – силовой блок), нежели чем то, кто чаще летает в зарубежные командировки.

RBC . UA . «МИД Украины пригрозил Казахстану демаршами из-за высказываний о Крыме» — Министерство иностранных дел Украины планирует сделать демарши Казахстану из-за отрицаний казахского президента Касым-Жомарт ТОКАЕВА аннексии украинского Крыма Россией. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

RG . RU . «В Крыму оценили слова президента Казахстана о статусе полуострова» — В Крыму считают добрым знаком заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта ТОКАЕВА, который в интервью немецкому холдингу Deutsche Welle отказался называть аннексией воссоединение полуострова с Россией в марте 2014 года. По мнению первого вице-спикера парламента Ефима ФИКСА, слова лидера Казахстана еще раз подтверждают обозначившийся в мировой политике тренд признания российского статуса Крыма.

FORBES . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Когда будут решены нескончаемые проблемы «Қазақстан темір жолы»?» — Успешный вывод любой компании на IPO говорит о многом, прежде всего о рыночной конкурентоспособности и эффективности компании, о её хорошем финансовом здоровье и об отличных перспективах по развитию бизнеса. Именно из-за серьёзных проблем в этих вопросах постоянно откладывается IPO АО «НК «Қазақстан темір жолы». Так что же случилось с государственным железнодорожным холдингом, который от «готовности» к IPO скатился до нескончаемой необходимости в его финансовом и операционном оздоровлении? Ответ достаточно простой: КТЖ является ярчайшим примером неэффективного государственного управления бизнесом. Давайте посмотрим, из-за чего произошли проблемы холдинга.

TIME . KZ . «Кадровая чистка, борьба с коррупцией и дело врачей» — На вопросы читателей ответил министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ — Внеочередная аттестация руководящего состава органов внутренних дел проведена по поручению главы государства под председательством руководителя администрации президента. В состав комиссии вошли его заместитель по правовым вопросам, секретарь Совбеза, руководители правоохранительных и специальных органов. Определялись уровень профессиональной подготовки, правовой культуры и способность руководителей работать с населением — мы переходим на сервис­ную модель полиции. Кроме того, в рамках кадровой и антикоррупционной политики обновился руководящий состав, сформировался и кадровый резерв.

«Там, за горизонтом» — Деревья, которые придется вырубать, город без окраин и проклятие алматинцев. О том, как власти планируют реализовывать стратегию развития любимого всеми казахстанцами мегаполиса “Алматы-2050”, которую недавно представил его аким Бакытжан САГИНТАЕВ, мы поговорили с его советником Натальей ЛИВИНСКОЙ — Что касается “Города без окраин”. Да, это супермасштабная программа, в которую входит много проектов. Ну согласитесь, что проспект Райымбека условно делит город на “хорошо” и “плохо”. Такого не должно быть. И мы говорим не только о Наурызбайском или Алатауском районе, как многие думают. Возьмите дворы в микрорайонах в Ауэзовском районе или частный сектор недалеко от Зеленого базара. Везде должны быть тротуары, свет, вода, нормальные дороги, детские площадки.

Петр СВОИК – «Эх, заживём!» — А если серьезно, вопрос Минторгу: вы в теме, каков торговый баланс Павлодарской и Карагандинской областей, кто в плюсе, а кто в минусе и как это сказывается на курсе их валют? Не изучали такой вопрос? Правильно, потому что такого вопроса нет. Как и в России нет вопроса, насколько прибыльно или убыточно Краснодар торгует с Красноярском. Государство, уважаемые, там, наверху, обязано не выпускать из рук все то, что помогает экономике развиваться, а гражданам — богатеть. Если же вы крепко вцепились в то, что разделяет и копит проблемы, то на кого работаете?

CARAVAN . KZ . «Бизнес на гейтах: кому нужны новые пригороды Алматы?» — В южной столице снова заговорили о строительстве нового-старого пригорода Gate City. Пока первого из большого проекта G4 City, в районе выезда по Капшагайской трассе. Этот проект возникает из небытия каждый год. Почему-то осенью. Видимо, к сезону формирования бюджетов. И каждый раз его размах уменьшается. Считается, что Gate City должен стать финансовым и деловым центром на 130 тысяч человек. А сам город будет создан по принципу микрорайона: вся инфраструктура должна быть внутри – от домов и школ до офисов и центров развлечения, чтобы местное население даже не выезжало за его пределы. Площадь будущего гейта – 2 тысячи гектаров. Общая площадь жилых и коммерческих помещений – 3,6 миллиона квадратных метров. Вся эта информация уже сейчас вызывает много вопросов, на которые почему-то нет ответов.

MK — KZ . KZ . «Парламентарии Казахстана одобрили один из самых ожидаемых законопроектов года» — Законопроект «О статусе педагога», который обсуждали весь год, вышел на финишную прямую и недавно на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК получил законодательное «добро», но с тем расчетом, что Министерство образования и науки РК ко второму чтению доработает проблемные вопросы, которых, как оказалось, немало.

EXCLUSIVE . KZ . «Депутаты против Forbes?» — Один из самых громких скандалов уходящего года — «депутат Балиева vs бизнесмен Рахимбаев и детский омбудсмен Саин» начался не вчера, однако до сих пор будоражит общественное мнение. С одной стороны, слышны эмоциональные аргументы вроде «пока вы заседаете, система калечит детей», с другой – сухие ссылки на «правила законотворческого процесса»… Как бы то ни было, за скобками поднявшегося хайпа повисают в воздухе, как минимум, два вопроса. Первый: почему государство не спешит отказаться от казенных детских домов, которых нет и никогда не было в большинстве стран мира? И второй: если по официальным данным на каждого воспитанника детдома государство выделяет 1,9 миллиона тенге в год, то не в этом ли стоит поискать первопричину спора?

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Наброски портрета нашей экономики. Часть 3» — С природой неэффективности нет никаких больших загадок: механизм перераспределения средств от сырьевой отрасли создает неравные конкурентные условия. Если кто-то получает нерыночное конкурентное преимущество, то ему нет особой нужды прилагать усилия к повышению своей конкурентоспособности. Он и так уже получил свою ренту с государственной поддержки. Наверное, есть исключения, но они лишь подчеркивают общее правило. Горнодобывающая промышленность не стала локомотивом для нашей экономики, в первую очередь из-за этой, генерируемой системой перераспределения средств, неэффективности.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Пирамида АПК: Как нам помочь Сапархану Омарову наладить работу в агропромышленном комплексе» — Самое же главное, повторим: политическое обеспечение аграрной программы. Обязанность Минсельхоза – вынести проблему ресурсного обеспечения на рассмотрение руководства страны и общественности. Ну, а что должностным лицам говорить не положено, скажем мы: По сути, подъем села-аула должен стать национальной идеей – антитезой внешне ориентированной компрадорской экспортно-сырьевой модели. Саму эту модель мы ни в коем случае не должны отвергать, — сегодня она наша кормилица. Создание ее после катастрофы развала СССР было фактически неизбежным, хорошо, что хоть так получилось. Но пришла пора ее, со всем уважением и почтением, переделывать. Та же партия «Аул», соответствующая 0,09 процентам влиятельности, должна наполнится созидательным пафосом национально-освободительного уровня – так победим!

PLATON . ASIA . «В дорожной петле» — Качество дорог в Казахстане, что это такое? В Казахстане общая протяженность дорог республиканского значения равна 24 тыс. км, а дорог местного значения — 72 тыс. км. По сообщению председателя комитета автомобильных дорог С. БАРМАКОВА, «по республиканским дорогам мы сегодня ведем полномасштабные работы, а местные дороги у нас остаются в плохом состоянии». Между тем ежегодно, как проинформировал Бармаков, на ремонт дорог местного значения выделяется 200 млрд тенге. Получается, эти работы не являются полномасштабными? Даже если это оговорка, она имеет определенный смысловой подтекст, учитывая наши повседневные реалии…

365 INFO . KZ . «Как и на кого работал лжесуд в Алматы» — В Алматы была приостановлена деятельность лжесуда «Международный Арбитражный суд «Адилет». В городской прокуратуре сообщили, что главная подозреваемая по делу незаконно присвоила себе звание судьи и выносила решения по административным, уголовным и гражданским делам. Все делалось на фирменном бланке с государственным гербом и другими реквизитами. Мы решили уточнить у юриста Сергея УТКИНА, как могло возникнуть такое лжетоварищество, вершащее правосудие от имени государства.

TENGRINEWS . KZ . «Им понадобится минута, чтобы попасть в вашу квартиру. Воры Нур-Султана» — Капитан полиции Диас КАДЫРОВ показывает нам плакат с фотографиями 70 воров, которые орудуют в столице Казахстана. На самом деле всего преступников, специализирующихся на квартирных кражах, на учете Департамента внутренних дел Нур-Султана состоит порядка 2000 человек. Но эти 70 считаются как бы мастерами своего дела. Посмотрев на многие из этих фотографий, обычный человек может и не распознать в этих лицах воров. «80 процентов из них действительно не похожи на воров. С виду это обычные люди, они могут очень хорошо одеваться, выглядеть интеллигентно. А если вор настоящий профессионал своего дела, то он часто бывает очень коммуникабельным, может найти общий язык с любым человеком, войти в доверие к любому«, — говорит Кадыров.

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