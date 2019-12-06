Обязательное страхование профответственности адвокатов введут с 1 января 2020 года в РК

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Обязательное страхование профессиональной ответственности адвокатов введут с 1 января 2020 года в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства юстиции.

«В соответствии с законом Республики Казахстан от 5 июля 2018 года «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» с 1 января 2020 года вводится обязательное страхование профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов, которое позволит гражданам рассчитывать на страховое возмещение в случае оказания некачественной юридической помощи», — говорится в сообщении в пятницу.

Как пояснили в минюсте, одним из условий предоставления юридической помощи будет являться заключение договора страхования профессиональной ответственности (вмененное страхование) адвокатами и юридическими консультантами.

«Страховая выплата будет производиться клиентам в случае непреднамеренного совершения адвокатом или юридическим консультантом таких профессиональных ошибок как: 1) пропуск процессуальных сроков; 2) неправильное оформление документов; 3) не извещение клиента о последствиях совершаемых юридических действий, что повлекло причинение ему вреда; 4) утрата или порча документов клиента; 5) неправомерное разглашение сведений», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что размер страховой суммы по договору страхования должен составлять для адвокатов и юридических консультантов, осуществляющих деятельность на территории города республиканского значения, столицы – не менее 1000-кратного (Т2 525 000), для иных адвокатов и юридических консультантов – не менее 500-кратного размера МРП (Т1 262 500).

«Кроме того, в реализацию Закона 27 сентября 2018 года приказами министра юстиции утверждены типовые договора страхования профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов. (…) Введение обязательного страхования профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов позволит гражданам в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения адвокатом или юридическим консультантом своих обязательств по договору об оказании правовой помощи получить страховое возмещение», — сказано в сообщении.