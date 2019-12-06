«Слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме вызвали резонанс внутри страны и за ее пределами». «Нурболат Масанов как-то буднично из профессорской размеренной колеи смело шагнул в политику». «Обучение в школах на латинице отложено»

Сетевой Казахстан 6 декабря 2019г.

KAZPRAVDA . KZ . «Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ и Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ провели совместную пресс-конференцию для представителей СМИ. Президент Казахстана, высказав признательность Канцлеру Германии за теплый прием, дал высокую оценку личного вклада Ангелы Меркель в укрепление дружественных связей между нашими странами. Глава государства отметил, что в рамках преемственности своего внешнеполитического курса Казахстан продолжит реализацию инициатив Первого Президента – Елбасы Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

AZATTYQ . ORG . ««Токаев пытался угодить». Высказывания президента и резонанс вокруг них» — Слова президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА о Крыме, прозвучавшие в интервью германскому СМИ Deutsche Welle, вызвали резонанс внутри страны и за ее пределами. Токаев сказал, что не называет произошедшее «аннексией», — официальный Киев отреагировал на это обещанием пойти на дипломатический демарш. Казахстанский политолог Досым САТПАЕВ считает, что Токаев высказался в этом случае «неуклюже» и показал себя не как опытный дипломат.

«Превратит ли стратегия «Алматы-2050» мегаполис в «умный город»?» — Стратегия развития города Алматы до 2050 года обсуждается в Интернете. Местные власти заявили о желании сделать Алматы «умным» городом «равных возможностей» и «без окраин». Активисты считают, что городу, в котором часто сменяются акимы, нужны реалистичные краткосрочные планы.

EHONEWS . KZ . «МИД подсунул горькую пилюлю Касым-Жомарту Токаеву после его заявления о Крыме» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ неожиданно заявил во время интервью журналистам «Deutsche Welle» о том, что он лично не называет то, что произошло в Крыму, аннексией. Конечно, это послание было адресовано руководству России и кажется, что оно было с одобрением встречено многими. Однако этот показательный демарш, призванный создать ощущение некого движения в сторону северного соседа, был фактически дезавуирован заявлением представителей МИДа Казахстана уже по поводу Абхазии и Южной Осетии. В этот же день информационное агентство КазТАГ разместило публикацию с описанием позиции официального представителя МИД РК Айбека СМАДИЯРОВА, который подтвердил отказ Казахстана признавать независимость этих двух республик, вышедших из состава Грузии. Эта позиция еще раз была озвучена в связи с ответами на вопросы журналистов о наличии уроженцев Казахстана в составе российских войск, осуществляющих миротворческие миссии.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Экс-советник президента прокомментировал реакцию Украины на слова Токаева о Крыме» — Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ недоумевает по поводу резкого заявления Украины, угрожающей демаршем Казахстану. Он подчеркнул, что Казахстан ни при Назарбаеве, ни при Токаеве не признал официально, что Крым является частью Российской Федерации. «Что касается вчерашнего интервью — это не заявление было, это интервью. Токаев — опытный дипломат. Он знает, что и как говорить, какие определения давать. Он сказал, что слово «аннексия» — очень тяжелое и трудноприменительно к ситуации с Крымом. Потому что аннексия означает насильственный захват чужой территории в одностороннем порядке«, — отметил Ертысбаев.

EXPERTONLINE . KZ . «На подступах к Масанову» — В девяностые годы, когда во многое верилось и что-то еще ожидалось, историк Нурболат МАСАНОВ (1954–2006) как-то буднично из профессорской размеренной колеи смело шагнул в политику. Тогда социально-политическая атмосфера была иной. В Казахстане Масанова запомнили именно по тому времени, по его работе в разных международных фондах и неправительственных организациях и по его задиристым медийным выступлениям. Масанова сложно с кем-то сравнивать, он был один такой — яркий во всех своих проявлениях. Кстати, потом, после политики, Нурболат Масанов попытался вернуться в академическую среду, но это была уже другая страна и иная грустная история.

365 INFO . KZ . «Деньги ЕНПФ надо вкладывать в инфраструктуру, а не в бизнес» — На днях заместитель председателя правления Нацпалаты предпринимателей Рустам ЖУРСУНОВ выступил с идеей вкладывать пенсионные активы в кредитование предпринимательства. Член общественного совета при ЕНПФ, экономист Петр СВОИК неоднократно на заседаниях говорил о необходимости пересмотреть подходы Нацбанка к инвестированию денег вкладчиков. Он убежден, что в триллионах активов ЕНПФ нуждается реальная экономика. В принципе, похоже на то, о чем сказал Рустам Журсунов. Но не совсем.

«В принудительном внедрении «Кунделика» разберется прокуратура — «Ак жол»» — В конце октября фракция «Ак жола» озадачила правительство проблемами использования «Кунделика». Депутаты забросали правительство депутатскими запросами о целесообразности использования электронного дневника при неготовности к нему 31% школ Казахстана.

RATEL . KZ . Сапа МЕКЕБАЕВ – «Ощущение, что кидают, нас не покидает» — Как сохранить баланс между жаждой к инновациям и коррупции на одном историческом отрезке времени. Очень надеюсь, что отцы казахстанских реформ проигнорируют эти легкомысленные подсказки, которые можно использовать при решении судьбы многих не задавшихся объектов, построенных и строящихся в ходе нашего бурного индустриально-инновационного развития. Но, как показывает передовой опыт, в век цифровых технологий и четвертой промышленной революции у нас всякое может случиться, когда одна половина народа хочет кинуть другую. Из новостей последних дней: в Кызылординской области готовы закладываться на завод по производству самолетов и вертолетов. Прорывной проект тянет под полмиллиарда не наших долларов. Может, сразу начать с инновационной телеги на гужевой тяге?

CAMONITOR . KZ . Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ — «Русский язык — это Казахстан» — Международный писательский форум, организованный в сентябре с.г. Казахским Пен-клубом, — событие специфическое, не для широкой аудитории, как и должно быть. Само оно важно участникам, а последствия — всем. На деле это была конференция, собравшая профессионалов литературного перевода и писателей, так или иначе имеющих отношение к ПЕН-клубу, и приглашенных авторов из-за рубежа. Главным событием стала презентация английского перевода трилогии Мухтара АУЭЗОВА «Путь Абая», представленная британцами Саймоном Холлиствортом и Саймоном Геогеганом. Основой для работы этих замечательных профессионалов послужил русский перевод книги, выполненный Анатолием КИМОМ, который приехал по такому случаю в Алматы.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Дальше модернизировать уже некуда» — Вот как сейчас, например. Есть в Казахстане телеканал Hit TV. Популярный, молодежный. И на этом канале выходит сериал с оригинальным названием «Сериал емес». Сериал на казахском, для молодежи, про всякую студенческую жизнь. Вы о нем, вероятно, и не слышали даже, как и я до сегодняшнего дня. И вот в этом сериале на полном серьезе появляется совершенно дикая сцена, в которой молодая преподавательница приходит в студенческую аудиторию с синяком под глазом. И когда ее студенты спрашивают, отвечает, что она сама виновата. И что женщина должна быть всегда на ступеньку ниже мужчины, чтобы в семье была гармония. И все парни в аудитории ей аплодируют, и говорят, что она, буквально, золотая жена. Если вы думаете, что я сейчас шучу или преувеличиваю, найдите в сети десятую серию, и посмотрите.

CARAVAN . KZ . «Бесплатный сыр: как живется казахстанским гастарбайтерам в России» — Иностранцам в России предлагают несложную работу на складах, фабриках и заводах, в аэропортах. И предложения для наших безработных, скажем так, заманчивые, ведь обещают: зарплату от 40 тысяч рублей (240 тысяч тенге в эквиваленте) за вахту в 45 дней, частичное возмещение (до 1,5 тысячи рублей) расходов на проезд до Москвы, бесплатное проживание в современном общежитии, бесплатное или льготное питание. В общем, только не поленись встать с дивана и взять курс на соседнюю страну. А как всё с трудоустройством подобного рода обстоит на самом деле, нам рассказал житель Кызылорды Николай Л., обратившийся к корреспонденту “КАРАВАНА”, чтобы поделиться впечатлениями о трудовой миграции на российскую территорию.

EXPRESS — K . KZ . «В Казахстане все научные работы будут проходить проверку на плагиат» — Министерство образования и науки намерено решительно и бескомпромиссно бороться с плагиатом. В этом ведомству должна помочь американская система антиплагиата. В ходе пленарного заседания сената министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ напомнил о резонансном скандале с участием своего заместителя Фатимы ЖАКЫПОВОЙ, лишившейся поста после обвинений в плагиате.

VLAST . KZ . «Обучение в школах на латинице отложено» — Министр образования и науки Казахстана Асхат АЙМАГАМБЕТОВ в кулуарах пленарного заседания сената сообщил, что обучение в школах на латинице, ранее планировавшееся на 2020 год, отложено. «Сейчас дано поручение министерству культуры, чтобы дальше доработать (алфавит – V), как только доработают, мы после утверждения правил правописания, самого алфавита соответствующую работу будем проводить. Пока об этом говорить рано», — сказал Аймагамбетов. Он добавил, что пока нет доработанного и утвержденного варианта алфавита, «говорить о том, что в 2020 году мы уже будем учиться в школах на латинице, не приходится».

TENGRINEWS . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Хлопать дверьми — к нищете! В какие приметы верили казахи» — Чтобы в дальнейшем у нас с вами все было хорошо, давайте поплюем через левое плечо, испечем семь шелпеков, зарежем черного барана, раздадим старую одежду, сунем руку с дулей в карман и поговорим о приметах. На всякий случай, кто его знает. Вдруг такой разговор пригодится? В конце концов это тоже интересно и занимательно. И, наверное, небесполезно.

LITER . KZ . «Пятиклассницу из ВКО объявили самой красивой девочкой в мире» — Ясмин КАМБЫШЕВА, ученица 5 класса из поселка Шульбинск в Восточно-Казахстанской области, стала победительницей международного конкурса красоты «Miss World Beauty», прошедшего в Москве. Сразу две престижные награды завоевало модельное агентство Айны ТОГУСОВОЙ из Семея на международных конкурсах. Статуэтку и премию гран-при директор агентства получила из рук Славы ЗАЙЦЕВА.

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