Аксай. 9 декабря. КазТАГ – Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) объявила об успешном пуске в эксплуатацию пятого внутрипромыслового трубопровода, сообщает пресс-служба компании.

«Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» 6 декабря 2019 года объявила о пуске в эксплуатацию пятого внутрипромыслового трубопровода с подключением скважины №9863, которая является первой из трех скважин нагнетания газа для данного проекта», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, строительство пятого внутрипромыслового трубопровода является неотъемлемой частью комплекса проектов продления полки добычи на Карачаганакском месторождении, нацеленных на увеличение уровня добычи жидких углеводородов на всем месторождении за счет оптимизации процесса обратной закачки газа в новые участки коллектора.

В КПО пояснили, что реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность сети трубопроводов от УКПГ-2 благодаря установке нового 12-дюймового трубопровода, соединенного со скважинами посредством 8-дюймовых шлейфов, а также за счет завершения трех новых скважин нагнетания газа.

«Ввод в эксплуатацию пятого внутрипромыслового трубопровода является значительным достижением на новом этапе освоения Карачаганакского месторождения. Целью проекта является поддержание максимальных объемов добычи на Карачаганакском месторождении, а также повышение уровня местного содержания в период его реализации», — отметил директор по производству и заместитель генерального директора КПО Габриеле Джиона.

Проект строительства пятого внутрипромыслового трубопровода является одним из трех проектов продления полки добычи, которые также включают в себя проект снятия производственных ограничений по газу КПК и проект установки четвертого компрессора обратной закачки газа, которые в настоящий момент находятся на этапе реализации.