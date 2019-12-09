Рост экономики Казахстана должен быть не ниже 5% в год – Даленов

Нур-Султан. 9 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Рост экономики Казахстана для обеспечения роста и достижения стратегических целей должен быть не менее 5% в год, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В целях обеспечения качественного роста и достижения стратегических целей мы таргетируем доведение роста экономики страны до уровня не менее 5% в год», — сказал Даленов на научно-практической конференции «Послание президента Токаева народу Казахстана: первые итоги» в понедельник в Нур-Султане.

Поэтому, по его словам, необходимо довести уровень инвестиций в основной капитал до 30% к ВВП к 2025 году.

Правительство, по его данным, уже сформировало пул из 4 тыс. инвестиционных проектов на Т42 трлн на 2020-2024 годы. Ожидается, что пул проектов обеспечит дополнительный 1 п.п. в общий экономический рост. Основными драйверами роста инвестиций станут транспорт, строительство, топливно-энергетический комплекс, туризм и обрабатывающая промышленность.

Вклад в росте ВВП расширения объема производств несырьевого сектора составил, по данным Даленова, 3,8 п.п. из 4,4%.

«Двузначный рост отмечается в легкой промышленности (+18,9%) и фармацевтике (+15,2%), а также машиностроении (+18,8%). Есть конкретные показатели за этими процентными ростами. Например, собрано 34 тыс. легковых автомобилей, это почти в 1,5 раза больше, чем было ранее, а сборка грузовых авто возросла в 3,5 раза», — отметил Даленов.

Напомним, в последние годы рост ВВП страны не превышал 4,2%.