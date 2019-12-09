Жанболат Мамай о защите сбежавших из Китая казахах: Мы готовы к акциям протеста

Алматы. 9 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. К масштабным акциям протеста в защиту сбежавших из Китая казахов готовы инициаторы создания Демократической партии Казахстана (ДПК), передает корреспондент агентства.

«Защита Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы – дело не только одной инициативной группы или общественной организации, это дело всего общества и страны. Мы намерены активно вступиться в их защиту, готовы начать большую кампанию со сбором подписей всех неравнодушных граждан. Будем пристально следить за судебным процессом над ними, если будет малейшая опасность того, что их выдадут в Китай, то мы будем проводить большие общественные кампании. Это будут и акции протеста, и общественные петиции, мы на все готовы», — сказал инициатор создания ДПК Жанболат Мамай на пресс-конференции в понедельник.

Вместе с этим инициаторы создания ДПК не исключают того, что, если Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы будут оставлены в Казахстане, давление на их родственников и близких, оставшихся в КНР, буде усилено.

«В любом случае, выдадут их или нет, давление на их родственников есть сейчас и будет продолжаться в дальнейшем, это очевидные вещи. Китай – еще более авторитарная страна, тем более она находится под идеологией одной партии, коммунистической, а как они могут обходиться с несогласными – это хорошо известно, родственники будут подвергаться мощному давлению. Более того, это случай будет наглядным примером для тех, кто подвергается там давлению, не думать ни о переезде, ни о побеге», — добавил инициатор создания ДПК Тулеген Жукеев.

В связи с этим он считает, что исторический долг и моральные обязательства всего казахстанского общества – заступиться за казахов: и тех, что уже перешли границу и оказались на своей исторической родине, в Казахстане, и тех, кто проживает на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа (СУАР) КНР.

«Если мы не заступимся за них сейчас, мы не сможем в дальнейшем защитить себя. И в этой связи позиция нашей власти просто позорная. Быть может, мы не такое мощное государство, но в истории были случаи совершения гуманитарных интервенций из-за двух-пяти соотечественников. Если наши соотечественники бежали на родину – мы должны их защитить. Но робость, если не сказать, трусость нашей власти беспредельна. Таким образом при бессилии властей все казахстанское общество, те, кто считают себя причастными к нашей стране, к нашей общей родине, должны единым фронтом выступить за судьбу этих двоих казахов и других тюркоязычных народов, что терпят притеснения в Синьцзяне», — подчеркнул Жукеев.

Более того, он полагает, что настал вопрос об актуализации вопроса о полной репатриации казахов.

«Переселение – не самый лучший выход, но бывают драматические обстоятельства, когда встает вопрос о полной потере идентичности. И поэтому мы ставим вопрос об актуализации полной репатриации, если и дальше к казахам будет подобное отношение», — заявил политик.

При этом он подчеркивает, что ни коим образом не выступает за нагнетание китаефобии в обществе.

Вместе с этим, Жукеев не исключает возможности того, что заявление заместителя председателя КНБ РК – директора пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархана Дильманова о том, что Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы будут в любом случае выданы властям КНР, является «вбросом, направленным на то, чтобы проверить, какова будет реакция общества на подобные действия властей».

Напомним, 5 декабря пресс-служба КНБ РК выложила в сеть интервью зампреда КНБ РК Дильманова, в котором он комментирует ситуацию с двумя этническими казахами, бежавшими из Китая в поисках политубежища в Казахстане. В интервью он говорит, что «по окончанию судебных, а также всех уголовных ответственностей» данных граждан будут передавать в КНР.

Как сообщалось ранее, Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы – этнические казахи, граждане Китая, которые незаконно пересекли границу 1 октября 2019 года. По их словам, они бежали из-за преследований китайскими властями этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алматы, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища у Казахстана. Позже оба были взяты под стражу.