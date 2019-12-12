Газификация пяти прилегающих к Алматы районов оказалась вдвое выше общеобластного уровня

Алматы. 12 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Газификация Алматинской области составляет около 30%, прилегающих к Алматы пяти районов – 70%, сообщил заместитель акима области Женис Туяков.

«Газификация по Алматинской области составляет около 30%. Газификация прилегающих к городу пяти районов Алматинской области составляет 70%. На сегодня Карасайский район полностью газифицирован. До 2022 года Илийский, Джамбульский, Енбекшиказахский районы будут также на 100% обеспечены газом», — сказал Туяков на Kazakhstan Urban Conference в четверг в Алматы.

По его словам, в процессе газификации есть вопросы тарифа, в частности, в Енбекшиказахском районе, вопросы подключения, но акимат области этими вопросами занимается, есть сетевой график – в какое время какие села надо охватить газификацией.

«Мы понимаем, что вопрос обеспечения газом населения, влияет на экологическую ситуацию в городе и, в целом, до 2022 года, этот вопрос будет полностью снят, районы, прилегающие, будут стопроцентно газифицированы», — сказал замакима.

Отвечая на вопрос о ежедневно въезжающих в Алматы и оставляющих отпечаток на окружающей среде машинах, он согласился с цифрой – до 200 тыс. единиц транспорта.

«Но я в целом хочу сказать, что в пяти районах у нас количество транспорта зарегистрированного 200-230 тыс. Поэтому, здесь наверно, если структурно, смотреть, порядка 30-40% – транзитный транспорт из других регионов», — сказал спикер.

Необходимо, по его мнению, создавать условия: расширять транспортные магистрали – то, что сейчас делается по Алтын-Орде, по талгарскому направлению, чтобы транспорт не стоял в пробках.

Эти вопросы все также вошли в совместный план города и области, который по поручению акимов города и региона был составлен, отметил замакима области.

«Есть еще одно направление интересное – мы должны знать структуру, кто въезжает в город. Мы провели анализ: 16-20% въезжающих едут на учебу, порядка 30-40% – едут за услугами здравоохранения», — сказал Туяков.

Услуги здравоохранения в области, вокруг Алматы соответствуют, по его данным, нормативам. В город едут для более высококвалифицированной помощи.

«Поэтому недавно на ряде совещаний с участием главы государства также даже рассматривался вопрос о строительстве многопрофильных больниц вокруг Алматы, чтобы люди качественную помощь могли получить в пригородах Алматы, — пояснил замакима.

Схожие меры, по его словам, планируются по обучению.

«Студенческий хаб уже рассматривается – вынос общежитий в пригород», — отметил чиновник.

Он остановился на проблеме рабочих мест для жителей Алматинской области и пригородов, которую, в частности, решает индустриальная зона в Илийском районе, площадью порядка 500 га, со всей инфраструктурой, где реализуются интересные проекты.

«Часть их реализована в этом году: «Лукойл», Mareven Food, завод по глубинным насосам», — перечислил Туяков.

Эта работа по созданию рабочих мест будет продолжаться, заверил замакима Алматинской области.