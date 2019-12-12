Нур-Султан. 12 декабря. КазТАГ — Три теракта предотвратили в Алматы и Карагандинской области в 2019 году, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«На ранней стадии подготовки пресечены три попытки совершения террористических актов. Акты терроризма готовились радикальными лицами в Алматы и Карагандинской области. Лица, причастные к подготовке актов терроризма, осуждены к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве уточнили, что нейтрализована преступная деятельность семи радикальных групп и 34 отдельных лиц в различных регионах страны.

«Всего за преступления, связанные с терроризмом и религиозным экстремизмом, осуждены 140 человек», — отметили в КНБ.

Ранее сообщалось, что порядка 40 казахстанских боевиков с 65 женами остаются в рядах террористов за рубежом.