«Алматы-2050»: плохо забытое новое

Эксперты просят не торопиться с принятием долгосрочного стратегического документа

«Алматы конкурирует с глобальными центрами, и кто-то неизбежно будет уезжать. Здесь важно, чтобы отъезд не был массовым», – подчеркнул Ерлан Смайлов, модератор экспертного обсуждения проекта концепции «Стратегия развития города Алматы до 2050 года» (проводилось Аналитической группой «Кипр» совместно с Urban Forum Kazakhstan). «Алматы-2050», как «документ с открытой архитектурой», призван собрать пожелания горожан. Вот только для стратегии с горизонтом планирования в далекое будущее дали слишком мало времени – за месяц должна быть представлена финальная версия. Поэтому эксперты предлагают не торопиться и весь 2020-ый год посвятить разработке фундаментального документа. Асель Крыкбаева, руководитель ОО «Центр поддержки правовых и экономических реформ», особо выделила, что отговорка «мы приняли такую стратегию, потому что методика у МНЭ корявая» – не аргумент. «Нужно сразу все делать нормально», – призвала она.

Первым на методику от Министерства национальной экономики пожаловался Марат Шибутов (она типовая и различий между Экибастузом и той же южной столицей не предусматривает), член Общественного совета города Алматы. На экспертном обсуждении политолог выступил с презентацией «Предложения к проекту Стратегии развития города Алматы до 2050 года». Г-н Шибутов в Общественном совете является председателем комиссии №2 по комфортной городской среде. «Это наше видение как института местного самоуправления», – пояснил он озвучиваемую позицию.

Марат Шибутов выступает за 5-этажную застройку мегаполиса. Городские гетто из плотных блоков по 12 «двенадцатиэтажек» хоть и называют «социальное жилье», но по сути это «гнилой зуб в городе». Есть отдельное предложение развивать в пределах городской черты теплицы, рыбные и перепелиные фермы. «Мегаполисы до 10-15% потребляемого продовольствия могут выращивать сами», – привел он информацию из мирового опыта. Проект официальной концепции «Алматы-2050» не учитывает теневую экономику, а она в южной столице близка к отметке в 30% от регионального (городского) внутреннего продукта. Еще г-н Шибутов сообщил, что с 1 января 2020 года корпоративный подоходный налог (КПН) начнет поступать в городской бюджет, что подразумевает качественно иные возможности алматинских властей.

«Будут разрабатываться мастер-планы на все 8 районов – это новый уровень детализации, – акцентировал эксперт. – У нас районы, мягко говоря, очень разные. Турксибский и Бостандыкский – это как два отличных города (Турксибский как Тараз с его одноэтажной застройкой)».

«Жители должны участвовать в реализации стратегии и разделять общие ценности, – настаивает Адиль Нурмаков, соучредитель ОФ «Urban Forum Kazakhstan». – Стратегия «Алматы-2050» служит не только для планирования, но и для коммуникации». Он отдельно остановился на том, что если горожане получат готовую стратегию без собственного участия в ее создании, то это плохо скажется как на ее восприятии алматинцами, так и на реализации.

«Стратегия «Алматы-2050» – это вперед на целое поколение; это качественное описание желаемого будущего, – заметил экономист Ильдар Дауранов. – Нужно определить траекторию – где мы сейчас находимся. Из зарубежного опыта нужно брать не толь ЧТО надо делать, но и КАК надо делать».

Анель Молдахметова, координатор проекта ArchCode Almaty рассказала о проекте, где жителей южной столицы просили визуализировать образы Алматы через 20 лет. Пожилые люди к заданию интереса практически не проявили под предлогом того, что их к указанному сроку уже не станет. А вот среди молодежи «слишком большой процент тех, кто хочет уехать из Алматы; среди школьников такие настроения еще сильнее».

«Стратегия до 2050 года – это прожектерство, а не реализм, – считает Айдархан Кусаинов, экономист. – Город – это организм. Ключевой вопрос здесь – организм единый или разделенный?». Он предложил «Алматы-2050» в текущем году не принимать и обсуждать ее весь 2020-ый год на максимальном количестве площадок по конкретным направлениям – экология, транспорт, бензин, медицина, школы… Цель всего этого: «горожанин, а не пассажир города». Практически все участники экспертного обсуждения с данным подходом согласились, попутно предложив городским властям разрабатывать детальные комплексные планы на 3-5 лет по четким вопросам с ясными и понятными индикаторами реализации.

Ольга Веселова, замдиректора ОО «Евразийский культурный альянс», в свете стратегии «Алматы-2050» указала: «Вообще не учтен опыт попытки создать в Алматы креативную экономику». «Чтобы появилась креативная экономика, нужен ее потребитель», – еще один ее тезис. Г-жа Веселова в качестве эксперта принимала участие в разработке «дорожной карты развития Астаны до 2025 года» по части креативной экономики. «Там Алматы воспринимается как конкурент», – ввела она в курс столичных настроений. «Алматы конкурировать придется не с Астаной, а с Ташкентом – его поезд уже отправляется с пути», – прогнозирует Ольга Веселова.

Политолог Аскар Нурша попытался систематизировать устоявшиеся посылы о крупнейшем мегаполисе Казахстана и их соотнесенности с реальностью: «Алматы – город яблок. Где яблоки? Алматы – международный финансовый центр. Он уходит в Нур-Султан. Алматы – интеллектуальный центр. Но именно интеллектуалы здесь самые депрессивные, если бы не климат, то многие уехали бы в Нур-Султан. Алматы – рабочий город. Заводы закрылись. Алматы – город учащейся молодежи. Инфраструктуры поддержания студентов, университетов, институтов – нет». Г-н Нурша сообщил, что в «AlmaU» открыли факультет урбанистики. «Выпускники школ не знают, что такое урбанистика – им приходится объяснять», – констатировал он.

«Для Алматы главное – атмосфера. В прямом и переносном смысле», – подчеркнул Петр Своик, общественный деятель.

«Человеческие ресурсы – главное богатство города», – акцентировала Жумагуль Тажибекова, профсоюзный деятель.

«Схема общественного транспорта, которая предлагается, уже на 10 лет отстает от сегодняшних потребностей города. А что будет через 30 лет? Отставание на 40 лет?» – задается вопросом Давид Камински, архитектор.

Архитектор Владислав Филатов готов хоть сейчас взяться за квадрат «Абая – Розыбакиева – Толе би – озеро Сайран» и проработать участок таким образом, чтобы в нем соединялись места для жительства, бизнес-объекты и социальная среда (школы, объекты культуры, лечебные учреждения).

«Важно понимание, что документ имеет большой потенциал для доработки и его нужно наполнять совместно с экспертами», – подвел итог обсуждения Ерлан Смайлов.

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