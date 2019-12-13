Жители накренившегося дома в Алматы боятся заходить в свои квартиры

Алматы. 13 декабря. КазТАГ — Мадина Алимханова. Жители накренившегося многоэтажного дома №179 в микрорайоне «Зердели» в Алматы боятся заходить в свои квартиры, передает корреспондент агентства.

«Мы сейчас ждем начальника управления комфортной городской среды Алматы Куандыка Айтмаганбетова. Он должен с новостями приехать», — сообщила жительница дома Гульбанум Айсаева агентству КазТАГ в пятницу.

По ее словам, жители дома боятся заходить в свои квартиры.

«Люди стоят с детьми на улице, боясь заходить в свои дома, пока не прояснят ситуацию с тем, сколько сегодня показали замеры», — отметила жительница.

Ранее жильцы сообщили, что накренившийся многоэтажный дом №179 в микрорайоне «Зердели» в Алматы разламывается пополам.

Напомним, 10 декабря МИА КазТАГ сообщало, что жилой многоэтажный дом №179 в микрорайоне «Зердели» (бывший мкр. «Алгабас») начал крениться в Алматы, в квартирах остаются 72 семьи. Со слов жителей, дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году по госпрограмме через «Жилстройсбербанк» как «Молодая семья». Жители дома собрали подписи, обращались в аварийную службу, а также в Open Almaty и получили во вторник цифровой QR-код, подтверждающий, что обращение принято, однако никто их пока не эвакуировал.

11 декабря в пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в ночь на 11 декабря специалисты управления комфортной городской среды выехали по обращению жителя дома №179 и критических отклонений дома не обнаружили.

«Было визуально установлено, что критических отклонений нет. (…) 11 декабря специалистами НИИ «Алматыгенплан» произведено нивелирование отметок, установленных на дом ранее. В результате также критических отклонений не выявлено. Указанные дома мкр. «Зердели» находятся на постоянном контроле специалистов. Ежемесячно проводится проверка нивелиром «маяков», установленных на каждом доме. Последнее нивелирование проводилось 12 ноября текущего года. Отклонений не было. После изучения состояния грунтов будет получено заключение специалистов «КазНИИСА», которые дадут рекомендации по укреплению фундамента дома», — говорится сообщении по ситуации в мкр. «Зердели» (бывший мкр. «Алгабас»).

Позднее в департаменте по ЧС Алматы сообщили, что пожарный гидрант у накренившегося дома в Алматы находился в исправном состоянии.

«Департаментом по ЧС Алматы проведена служебная проверка, по результатам которой установлено, что 18 апреля 2019 года пожарным расчетом специализированной пожарной части №2 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы совместно с представителем районного эксплуатационного участка ГКП на ПВХ «Алматы су» проводилась плановая проверка пожарного гидранта около дома №1/179 в микрорайоне «Зерде-6» Алатауского района. По результатам проверки пожарный гидрант находился в исправном состоянии, течи из гидранта не было, о чем составлен совместный акт, подписанный представителем ГКП на ПВХ «Алматы су» и службы пожаротушения. С момента проверки (18 апреля) пожарный гидрант около дома №1/179 для тушения пожаров и заправки пожарной автотехники сотрудниками службы пожаротушения не использовался, информации о неисправности указанного пожарного гидранта в ДЧС Алматы не поступало. Таким образом, информация о поломке пожарного гидранта сотрудниками противопожарной службы не соответствует действительности», — говорилось в сообщении ДЧС Алматы.

Но к вечеру жительница многоэтажного дома №179 в микрорайоне «Зердели-6» Асем Сыдыкова написала в соцсети, что «нашли доказательства, когда был прорыв гидранта, озвученную уполномоченным лицом как «одну из причин» сегодняшней ситуации» и прикрепила к своему сообщению видеозапись прорыва пожарного гидранта.

Позднее жители накренившегося многоэтажного дома №179 в микрорайоне «Зердели-6» сделали свои замеры и были не согласны с данными властей.