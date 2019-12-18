Снижение ВВП Казахстана в 2020 году прогнозирует ВБ

Алматы. 18 декабря. КазТАГ – Снижение ВВП Казахстана в 2020 году прогнозирует Всемирный банк (ВБ), сообщает пресс-служба финансового института.

«Реальный рост ВВП Казахстана по прогнозу составит 4% в 2019 году и затем немного снизится до 3,7% в 2020 году», — отмечается в последнем экономическом докладе ВБ по Казахстану.

В отчете подчеркивается, что в 2020 году темпы экономического роста немного замедлятся, поскольку позитивный эффект фискального стимулирования со временем сократится, а ослабление внешней среды повысит уязвимость перед экономическими шоками. Предполагается, что в 2020 году рост глобальной экономики немного укрепится, но если рост в Европейском союзе (ЕС), Китае и России окажется ниже, чем ожидается, то это может отразиться на спросе и ценах на экспортные товары Казахстана. Дальнейший спад спроса на кредиты со стороны корпоративного сектора и низкая склонность банков к дополнительному риску создают понижательный эффект на экономический рост.

«ВВП Казахстана в течение последних двух лет рос умеренными темпами, но для поддержания экономического роста и расширения рынков необходимо переосмыслить политику субсидирования и кредитования малого и среднего бизнеса», — цитирует пресс-служба постоянного представителя ВБ в Казахстане Жана-Франсуа Марто.

В специальном разделе экономического доклада рассматриваются вопросы диверсификации казахстанского экспорта. Близкая расположенность Казахстана к растущим рынкам Китая, Европы и Центральной Азии и торговля с ними представляет возможности для экономического роста и диверсификации экономики. Однако, несмотря на расширение географии экспорта Казахстана, конкурентоспособность его продукции остается относительно низкой. Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что казахстанские экспортеры использовали меньше импортируемых ресурсов по сравнению с десятилетием ранее, что свидетельствует об уменьшающемся участии в глобальной цепочке добавленной стоимости.

«Понимание текущей динамики и вызовов в сфере экспорта имеет ключевое значение для принятия стратегических решений, которые необходимы для повышения конкурентоспособности экспорта. Результаты показывают, что Казахстан может углубить реформы в сфере облегчения торговли, привлечения и удержания прямых иностранных инвестиций и увеличения участия в глобальных цепочках поставок», — комментирует исследование старший экономист представительства ВБ в Казахстане Самсу Рахарджа.