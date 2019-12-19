Католические Епископы Казахстана поздравили верующих с наступающим Рождеством

Алматы. 19 декабря. КазТАГ — Католические Епископы и Ординарии Казахстана поздравили верующих с наступающим Рождеством, передает корреспондент агентства.

«Радость Рождества приходит ко всем нам. Его Свет – как твердая надежда в борьбе со всеми нашими страхами, как божественная благодать, способная исцелять и изменять наши человеческие слабости, как одобрение и благословение всех благородных и разнообразных усилий многих людей по созданию лучшего мира, более справедливого общества, воцарения солидарности и братства», — говорится в поздравлении.

При этом подчеркивается, что 2020 год объявлен в Казахстане «Годом волонтера».

«Мы рады празднованию в нашей стране «Года волонтера» в 2020 году. Без сомнения, «свет волонтерства» призван оказывать не только прямую помощь тем, кто получает внимание и помощь, но и инициировать подлинное возрождение в обществе. Как сказал известный врач и гуманист Джером Лежен, «качество цивилизации измеряется уважением, которое она проявляет к самым слабым своим членам», — отмечается в поздравлении.

Также епископы пожелали верующим благополучия в Новом году.

«Пусть Господь продолжит озарять Своей любовью сердца всех казахстанцев, чтобы вместе мы могли создать необходимые пути мира и примирения в наших домах и обществе. Пусть благость Всевышнего наполняет наши семьи Его миром в эти дни. Счастливого и святого Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа всем! И пусть Новый 2020 год принесет благополучие, великие благословения и дары Божьи нашей стране!» — пожелали они.

Рождество Христово в традиции Римско-Католической церкви является вторым главным празднеством, которое отмечается 25 декабря по григорианскому календарю.