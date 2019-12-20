А-паркинг: вопросов очень много 20.12.2019 18:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 227 0 Почему частная компания сдаёт территорию города в аренду горожанам, а акимат оказывается у неё в долгу? Похожие материалы: Строительства на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра не будет – акимат К 2050 году в Алматинской агломерации будут проживать почти 25% населения страны – проект «Хороших идеологов много не бывает: Тажин, Бабакумаров, Калетаев, Ашимбаев». «По важности и значимости парламентские выборы не уступают президентским». «Алматы от Нуркадилова до нынешних времен: куда катится город?». «Я это утверждаю как алматинец, а не алматынец!» «Алматы-2050»: плохо забытое новое В Алматы приостановили строительство ЖК на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра