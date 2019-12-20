Браконьерские орудия лова назвали возможной причиной гибели рыбы у водозабора АНПЗ

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Атырау. 20 декабря. КазТАГ – Браконьерские орудия лова назвали возможной причиной гибели рыбы у водозабора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), передает корреспондент агентства.

«Факт гибели рыбы в районе водозабора Атырауского нефтеперерабатывающего завода в реке Урал зафиксирован 19 декабря текущего года, создана рабочая комиссия. Взяты пробы воды на содержание вредных веществ и превышение ПДК. Причиной гибели рыбы на площади около 50 кв.м на реке Урал в районе водозабора АНПЗ могли стать браконьерские орудия лова, так как на выловленной рыбе обнаружены механические повреждения», — сообщил в пятницу на брифинге в региональной службе коммуникации ИО руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Мулдашев.

Всего, по его словам, выловлено 17 единиц рыбы – 15 чехоней, один лещ и один карась.

«Видно было, что рыба залежалась подо льдом, она покрылась слизью», — добавил Мулдашев.

Он отметил, что вся собранная рыба отправлена на экспертизу. Кроме того, в этом районе, сказал он, ежедневно проходит отбор проб воды на полный химический анализ.

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«До 19 декабря превышений ПДК по вредным веществам зафиксировано не было. Результаты исследования проб воды 18, 19 и 20 декабря будут готовы через три дня», — дополнил ИО руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области Амантай Жумугалиев.

Напомним, ранее стало известно, что в районе водозабора АНПЗ в Атырау была обнаружена мертвая рыба. Было начато расследование.

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