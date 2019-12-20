Нацбанк РК опубликовал перечень комиссий и платежей по займу физлицу

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Правление Национального банка (НБ) РК утвердило перечень комиссий и платежей по займу физическому лицу, сообщила пресс-служба Нацбанка.

«Перечень включает комиссии и платежи по займу только физическому лицу, связанные с рассмотрением документов, организацией займа, изменением его условий, рассмотрением вопросов по займу, платежам страховщику, гаранту, посредникам и выдачей справок», — указывается в документе, размещенном на сайте Нацбанка в пятницу.

Перечень включает: комиссии и платежи за рассмотрение заявления и документов на получение займа, за организацию займа.

Также включает комиссии за изменение условий предоставленного займа: графика погашения, валюты займа, ставки вознаграждения и методов погашения займа.

В перечень входят комиссии за рассмотрение вопросов: по изменению условий, связанных с заемщиком или созаемщиком, гарантом или поручителем по инициативе заемщика или созаемщика, гаранта или поручителя, по изменению условий обременения предмета залога по займу, а также при замене предмета залога, по замене залогодателя, по выдаче по заявлению клиента правоустанавливающих документов на предмет залога, содержащихся в кредитном досье клиента, по выдаче по заявлению клиента справки о согласии на регистрацию или снятие с регистрации по месту жительства физлица, на узаконение перепланировок, построек, пристроек, произведенных на территории залогового обеспечения, по оказанию услуг по оформлению права собственности или права залога на имущество, введенное в эксплуатацию при смене залогодателя, по оказанию услуг по изменению целевого назначения недвижимого имущества, разделению земельных участков на доли и по выдаче по заявлению клиента справки о разрешении на замену регистрационного номера транспортного средства, являющегося залоговым обеспечением, на переоформление свидетельства о регистрации транспортного средства, на восстановление утерянных документов по транспортному средству.

Также в перечень входят платежи клиента в пользу страховой организации, если выгодоприобретателем по договору страхования в случае наступления страхового случая выступают банк второго уровня, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, за исключением платежей клиента в пользу страховой организации при страховании предмета залога по договору залога, обеспечивающего обязательства клиента по договору банковского займа, и находящегося в пользовании залогодателя.

Также входят платежи клиента гаранту (поручителю) за получение гарантии (поручительства), оценщику за оценку передаваемого в залог имущества, платежи клиента в пользу организаций-посредников, оказывающих услуги банку по привлечению клиентов, проверке документов клиентов на соответствие условиям выдачи займа, передаче документов клиентов банку, приему платежей и переводов от клиентов банка в счет погашения займов.

Также в перечень входят платежи за выдачу по заявлению клиента справок о ссудной задолженности по займу и за частичное (полное) досрочное погашение займа.