Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ – Прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток представили синоптики, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги смещается на Казахстан. В ближайшие сутки под влиянием передней части циклона и теплого фронта ожидаются повышение температуры воздуха, снегопады, метели, сильный порывистый ветер, на юге и востоке республики мокрый снег и гололед», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 21-23 декабря.

По словам синоптиков, в последующие двое суток по мере продвижения циклона и уже холодного арктического фронта на восток температура воздуха начнет понижаться, а снегопады и метели будут не только в северных областях, но и местами на юге и юго-востоке Казахстана.