С января 2020 года счетный комитет РК начнет публиковать результаты проверок госорганов

Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ — С января 2020 года счетный комитет Казахстана начнет публиковать результаты проверок государственных органов, сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«С января следующего года счетный комитет начнет публикацию основных результатов своих аудиторских мероприятий по проверяемым госорганам и организациям», — сказал Токаев на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) в пятницу.

Также он отметил, что «следует обеспечить повышение эффективности и дальнейшей оптимизации квазигосударственного сектора».

«Я поддержал идею ввести в составы советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества. Необходима работа по снижению экономической вовлеченности действующих госпредприятий в конкурентные рынки. Правительством уже предлагается сократить более 100 видов деятельности госпредприятий, это около 30% от действующего перечня», — сказал Токаев.