Нур-Султан. 20 декабря. КазТАГ – Увеличить пороговую сумму долгов для ограничения на выезд из страны могут в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Являясь кредитором, банк заинтересован в возврате выданных средств, поскольку в ином случае могут пострадать интересы вкладчиков (депозиторов), доверивших банку свои деньги. Поэтому возможность временного ограничения на выезд должника из страны является лишь одним из инструментов, предусмотренных законодательством для возврата заемных средств, и не влияет на решение о выдаче займа. В этой связи, полная отмена указанного инструмента нецелесообразна. При этом, Национальный банк считает возможным совместно с заинтересованными государственными органами рассмотреть вопрос увеличения пороговой суммы задолженности должника, при превышении которой будет применяться временное ограничение на выезд из Республики Казахстан», — сообщил, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса, председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

Он отметил, что любое решение о временном ограничении на выезд должников физических лиц из страны «принимается при наличии задолженности свыше 20 МРП (Т50,5 тыс.) и на основе санкции суда».

«Ограничение распространяется не только на должников по кредитам, но и на лиц, имеющих задолженность по налогам, алиментам и другим платежам. Вместе с тем, уже сейчас закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» обязывает банк до выдачи займа проводить всестороннюю оценку платежеспособности заемщика. До выдачи займа банк должен предоставить клиенту информацию об условиях займа, ставках и тарифах, ответственности и возможных рисках клиента в случае невыполнения обязательств по договору займа», — пояснил руководитель финансового регулятора.

По его словам, решение о предоставлении кредита без обеспечения (бланкового кредита) принимается банком только при условии высокой кредитоспособности и надежности клиента.

«До заключения договора банк предоставляет клиенту необходимое время на ознакомление с условиями договора, а при заключении договора предоставляет памятку, содержащую общую сумму, валюту и срок займа, количество платежей, вид и размер ставки вознаграждения, общую сумму к погашению, итоговую сумму вознаграждения, размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение долга, который должен прилагаться к договору», — добавил глава Нацбанка.

Он отметил, что в случае допущения заемщиком просрочки, банк в течение 30 дней после просрочки уведомляет заемщика о необходимости внесения платежей по договору с указанием размера просроченной задолженности, и последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств.

«Заемщик вправе обратиться в банк для урегулирования возникшей задолженности. Только при отсутствии реакции со стороны должника, банк принимает крайние меры, в том числе обращается с иском о взыскании задолженности», — заверил Досаев.

Напомним, 13 ноября мажилисмены, обращаясь с запросом к главе Нацбанка, обратили внимание на текущую ситуацию в банковском секторе, «которая демонстрирует низкие показатели устойчивости». По мнению депутатов, ситуация стала «результатом некачественного надзора в банковском секторе, слабым риск менеджментом банков и низким уровнем финансовой грамотности». По словам парламентариев, «необходимо пересмотреть подходы к надзору и исключить элементы, которые снижают мотивацию банков анализировать риски». К таким демотиваторам они отнесли запрет на выезд за границу в случае непогашенной просроченной задолженности. Как подчеркнули мажилисмены, «частные организации, к которым относятся банки, не должны ограничивать передвижения граждан за свои ошибки при отборе заемщиков». Депутаты в числе прочего попросили Досаева исключить практику запрета на выезд за границу лиц, имеющих просроченную задолженность по кредитам.