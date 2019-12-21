Алматы. 21 декабря. КазТАГ — Одностороннее движение транспорта вводится на двух улицах в Алматы, сообщает пресс-служба городского департамента полиции (ДП).

«(…) Полицией города принято решение о необходимости произвести оптимизацию дорожного движения, путем введения одностороннего движения, по улице Политехническая от улицы Байтурсынова до проспекта Сейфуллина в восточном направлении, а также по улице Никитина в западном направлении», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

В ведомстве поясняют, что в ходе проведенного анализа на узких улицах Бостандыкского района выявлено затрудненное движение из-за увеличенного потока встречных транспортных средств на улицах Политехническая и Никитина.

«Новая схема дорожного движения на указанных участках улиц города вводится с 23 декабря 2019 года», — резюмируется в сообщении.