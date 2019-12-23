«Казатомпром» привлечен к адмответственности

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ — Крупнейший производитель природного урана АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (АО «НАК «Казатомпром») привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК в отношении АО «НАК «Казатомпром», которое имеет статус национального оператора РК по экспорту и импорту урана, проведена проверка на соответствие требованиям нормативных правовых актов в области использования атомной энергии. (…) По результатам проверок даны предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях и рассмотрены с наложением административного взыскания», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В минэнерго уточнили, что «в ходе проверки выявлены нарушения требований нормативных правовых актов в области использования атомной энергии в части допущения несвоевременного уведомления уполномоченного органа при отправке природного урана, обучения персонала и наличия плана физической защиты».