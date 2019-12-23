Казахстан входит в тройку самых крупных торговых партнеров Узбекистана

Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. По итогам января-ноября 2019 года Казахстан вошел в тройку самых крупных торговых партнеров Узбекистана.

«Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 189 странами мира. Наибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Китаем (19,2%), Российской Федерацией (15,2%), Казахстаном (8,4%), Республикой Корея (6,6%), Турцией (5,9%), Германией (2,4%) и Кыргызстаном (2%)», — говорится в сообщении пресс-службы государственного комитета Узбекистана по статистике.

При этом Казахстан имеет с Узбекистаном положительное сальдо ($350 млн) в торговле, то есть экспортирует на $1773,8 млн, а импортирует на $1423,8 млн.

Из топ-10 самых крупных торговых партнеров Узбекистан имеет отрицательное сальдо в торговле с восемью странами: Китаем ($1855,4 млн), Россией ($1552,5 млн), Казахстаном ($350 млн), Республикой Корея ($2355,7 млн), Турцией ($105,1 млн), Германией ($807,2 млн), США ($527 млн) и Туркменистаном ($290,4 млн).

Только с двумя странами Узбекистан имеет положительное сальдо – Кыргызстаном ($494 млн) и Афганистаном ($550,6 млн).