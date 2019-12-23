Снег, метель и сильный ветер ожидаются во вторник в четырех областях Казахстана

Нур-Султан. 23 декабря. КазТАГ — Снег, метель и сильный ветер ожидаются во вторник в Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«В Атырауской области 24 декабря местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Атырау днем 24 декабря ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с. В Павлодарской области 24 декабря ожидается снег, местами низовая метель. Ветер юго-западный местами порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем 24 декабря ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90%», — говорится в сообщении в понедельник со ссылкой на данные РГП «Казгидромет».

Также сообщается, что в СКО 24 декабря ожидается снег, местами метель, туман, ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с.

«В Туркестанской области 24 декабря местами ожидаются туман, ветер восточный 15-20 м/с», — резюмируется в сообщении.