Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

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Алматы. 24 декабря. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т382,5, а продажи – Т384,2.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т382,7, а продают по Т384,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т382,8, а продажи – Т383,7.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т382,65.

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