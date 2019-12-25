Доллар продолжает дешеветь в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 25 декабря. КазТАГ – Доллар США продолжает дешеветь в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т379,9, а продажи – Т382.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т380,6, а продают по Т382,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т380, а продажи – Т382,5.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т381,56.