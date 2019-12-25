В метро Алматы представили новые данные по тратам на покупку вагонов в 2019-2020 годы

Алматы. 25 декабря. КазТАГ – КГП на ПХВ акимата Алматы «Метрополитен» представило новые данные по тратам на покупку вагонов Hyundai Rotem в 2019-2020 годы, передает корреспондент агентства.

«На 2019 год из республиканского бюджета выделены средства в размере Т5,3 млрд. На 2020 год запланированы расходы для произведения окончательной оплаты по приобретению восьми составов электропоездов второй очереди первой линии метрополитена города Алматы в размере Т20 млрд, включая все расходы на таможенные пошлины и сборы, брокерские услуги и НДС, согласно статье 49 Бюджетного кодекса РК», — говорится в сообщении «Метрополитена», поступившем в редакцию МИА КазТАГ.

Однако указанные коммунальным госпредприятием цифры отличаются от данных в проекте бюджетной программы «Обеспечение развития городского рельсового транспорта», представленной министерством индустрии и инфраструктурного развития. Согласно документу МИИР, который ранее цитировало МИА КазТАГ, на 2019 год запланировано выделение Т8 070 982 тыс. (чуть более Т8 млрд), а на 2020 год – Т5 380 654 тыс. (около Т5,4 млрд).

При этом, метрополитен признает, что на 2018-2020 годы в рамках указанной бюджетной программы, как и сообщало ранее МИА КазТАГ, была утверждена сумма в Т34,8 млрд.

«Из которых Т29,6 млрд выделено на приобретение ЭПС (электрического подвижного состава – КазТАГ), а Т5,2 млрд запланированы на таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы и брокерские услуги», — сказано в сообщении.

Также, стало известно, что на 2018 год было выделено Т8,1 млрд.

Информация агентства о том, что «более чем на Т5,2 млрд вырос объем затрат на покупку поездов у Hyuindai для метро Алматы», по утверждению метрополитена, является недействительной. В этой связи редакция МИА КазТАГ напоминает, что 26 октября 2018 года пресс-служба «Метрополитена» заявила о подписании соглашения по поставке пассажирских поездов для алматинского метро между КГП «Метрополитен» и Hyundai Rotem. Компания тогда уточнила, что закупает 32 вагона электропоездов общей стоимостью порядка $71,3 млн – по курсу на ту же дату (Т367,8/$1) данная сумма равна Т26,2 млрд. Вместе с тем, примерно тогда же называлась и другая итоговая сумму тендера – Т29,6 млрд, официально подтвержденная сегодня алматинским метро – и эта цифра как раз на Т5,2 млрд меньше фигурирующих сейчас Т34,8 млрд. При этом редакция не нашла никаких упоминаний в СМИ информации о том, что «Т5,2 млрд запланированы на таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы и брокерские услуги», равно как и упоминаний текущей общей цифры в Т34,8 млрд, которые бы были опубликованы до 23 декабря 2019 года. Также, редакция не обнаружила официальных упоминаний указанных цифр в Т5,2 млрд и Т34,8 млрд со стороны «Метрополитена» Алматы.