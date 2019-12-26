Казахстан ратифицировал соглашение о гармонизации финансового законодательства стран ЕАЭС

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ — Казахстан ратифицировал соглашение о гармонизации финансового законодательства государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка», — говорится в сообщении Акорды в четверг.

Напомним, Закон РК «О ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка» принят сенатом 20 декабря.

Соглашение определяет семь направлений для гармонизации: требования к участникам финрынков по их созданию, учреждению и деятельности, регулирование рисков в соответствии с международными стандартами, надзорные требования и порядок надзора за участниками финрынка, условия для взаимного признания лицензий, требования к раскрытию информации, приобретение долей (акций) в уставном капитале участников финрынка инвесторами государств-членов и требования по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг.

Порядок проведения гармонизации предусматривает разработку плана гармонизации в течение девяти месяцев после вступления в силу соглашения с этапами и сроками проведения гармонизации. Согласованные предложения по гармонизации законодательства будут утверждаться советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и внедряться в национальное законодательство.

Критерием гармонизации не будет выступать законодательство одной из стран ЕАЭС. Гармонизация будет проводиться на основе международных принципов и стандартов либо наилучшей международной практики.

В Казахстане гармонизации подлежат Законы РК: «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг», «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и другие.