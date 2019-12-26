Почти на 20% выросло за январь-ноябрь число преступлений лиц с непогашенной судимостью в РК

Нур-Султан. 26 декабря. КазТАГ – Почти на 20% выросло за январь-ноябрь число преступлений лиц с непогашенной судимостью в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«По итогам 11 месяцев т.г. по стране наблюдается рост уголовных правонарушений, совершенных лицами, имеющими непогашенную и неснятую судимость на 19,5% (с 6798 до 8125). При этом, ранее судимыми лицами, в отношении которых осуществляется усиленный полицейский надзор, было совершено всего 417 преступлений (-21,5%, 2018 года – 531) или только 5,1% от общего количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами с непогашенной судимостью», — говорится в ответе министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на запрос сенатора Сауле Айтпаевой.

По словам главы МВД, около половины преступлений (или 48%) указанной категории совершается ранее судимыми лицами, состоящими на списочном учете органов полиции (рост на 45,7%, с 2701 до 3935).

«Также, в указанный период, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, было совершено 3773 преступлений (+5,8%, 2018 год – 3566), что составляет 46,4% от общего числа преступлений, совершенных ранее судимыми, имеющими непогашенную судимость», — добавил Тургумбаев.

При этом, основным видом совершения правонарушений, по словам министра, являются преступления против собственности (6496 или 79,9%), в том числе кражи (4449 или 54,7%), из них осужденными, состоящими на учете службы пробации, совершено 945 или 14,5% преступлений против собственности, в том числе 646 или 14,5% фактов краж.

6 ноября сенатор Айтпаева, обращаясь к Тургумбаеву с запросом, сообщила, что в среднем за сутки лицами, имеющими не снятую и непогашенную судимость совершается от 20 до 30 (по оконченным уголовным делам в 2017 году совершено 9621 уголовных правонарушений, в 2018 году – 7886, за 11 месяцев этого года – 8231), а в чьих действиях признан рецидив или опасный рецидив преступлений два-три уголовных правонарушений (2017 – 812, 2018 – 779, 11 месяцев 2019 года – 604). Она поинтересовалась, в чем причина такого состояния дел и какие меры дополнительно будут приниматься для достижения цели пробации – как системы видов деятельности и индивидуально определяемых мер контрольного и социально-правового характера, направленных на коррекцию поведения лиц.