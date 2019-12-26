«Революция сверху. Реформы Токаева изменят политический ландшафт в стране»

Сетевые СМИ о втором заседании НСОД

Жадра ЖУЛМУХАМЕТОВА – «Митинги по уведомлению и декриминализация клеветы. О чём говорил Токаев на заседании НСОД» — Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия рассказал о работе НСОД и предстоящих реформах. «Я поручил госаппарату всячески поддерживать работу НСОД. НСОД доказал, что может оправдать доверие общества. Мы формируем новую политическую культуру. На передний план выходят плюрализм мнений, альтернативные взгляды. Власть не считает, что несогласие – это деструктив. Наша первостепенная задача – выработка системных, эффективных мер. Мы в своей работе должны учитывать запросы наших граждан. Выше народа ничего и никого нет«, – начал президент Казахстана. Президент на заседании НСОД также сообщил, что в Парламенте должно быть больше партий.

Лэйла ТАСТАНОВА – «Единство — в многообразии» — В Нур-Султане состоялось второе заседание Национального совета общественного доверия (НСОД), в ходе которого Касым-Жомарт ТОКАЕВ сделал ряд важных заявлений. Глава государства поручил соответствующим госорганам подготовить решения об отмене смертной казни в стране, декриминализировать наказание за клевету, реформировать казахский язык, а также создать институт парламентской оппозиции.

В своем выступлении президент высказался о роли созданного в этом году Национального совета общественного доверия. По его словам, формула “разные мнения — единая нация” нашла свое прямое воплощение в НСОД — Это не просто лозунг или идея, а уже реальное действие. Посредством диалога мы формируем основу новой политической культуры. На передний план выходит плюрализм мнений, конструктивная позиция и ответственность. Мы преодолеваем боязнь альтернативной точки зрения. Власть уже не считает, что несогласие — общественно опасное явление.

В этом контексте президент затронул тему митингов. Уже в скором времени, по его словам, их разрешат проводить в уведомительном порядке. Такую норму содержит разработанный проект закона о мирных собраниях.

Асылхан МАМАШУЛЫ – ««Косметические изменения» vs «шаги к реформам». Мнения о токаевском совете» — На заседании «совета общественного доверия» 20 декабря в Нур-Султане президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с несколькими предложениями, в том числе об изменении порядка проведения мирных собраний и требованиях к регистрации партии. Некоторые активисты называют инициативы Токаева попыткой властей ограничиться «косметическими изменениями», а члены совета — «шагами к реформам».

Заседание «совета общественного доверия» не транслировалось в прямом эфире. Представители СМИ наблюдали за заседанием из отдельного помещения.

Жанболат МАМАЙ, выступающий инициатором создания Демократической партии Казахстана и считающий, что «власти препятствуют работе партий», и активист Бэлла ОРЫНБЕТОВА, побывавшая в регионах с целью создания партии «Республика», итогами заседания «совета общественного доверия», похоже, недовольны.

— Некоторые моменты в предложениях Токаева непонятны. Например, неясно, что может означать «усиление ответственности организаторов митингов». Может, это способ привлечения к ответственности организаторов? Я не вижу никаких улучшений от сокращения числа членов для регистрации партии до 20 тысяч человек. Проблема не в количестве членов партии, а в процедуре регистрации. Мы испытываем сложности с административным давлением, — говорит Орынбетова.

Она называет жестким требование о наличии в рядах партии 20 тысяч членов для регистрации политической организации, и приводит опыт соседней России, где для создания партии достаточно 500 человек.

По словам активиста Жанболата Мамая, «совет доверия» пытается ограничиться «косметическими изменениями». Мамай, который летом этого годы скептически отзывался по поводу создания этого консультативно-совещательного органа при президенте, говорит, что «его сомнения полностью оправдались».

Член молодежного движения «Oyan, Qazaqstan» Димаш АЛЬЖАНОВ придерживается схожего мнения — Сегодняшние решения «совета» абсолютно не являются реформой. Эти изменения не фундаментальны. Они сильно не поменяют ситуацию. Обошли самые важные вопросы. Вся процедура регистрации партии остается прежней. Общество требовало мажоритарную систему, потому что мажоритарная система ломает систему фальсификации со стороны власти. У власти остаются все рычаги по контролю за выборами, СМИ и за протестами, — считает Альжанов.

Члены «совета общественного доверия» после заседания пообщались с журналистами и сообщили, что довольны предложениями Касым-Жомарта Токаева и расценивают их как «шаги к реформам».

По словам адвоката Айман УМАРОВОЙ, в случае декриминализации клеветы и гуманизации статьи о «возбуждении розни», привлеченным к ответственности по этим статьям могут амнистировать.

Член «совета общественного доверия» Ерлан САИРОВ считает, что «политические реформы реализуются».

Член «совета общественного доверия» Жанибек КОЖЫК тоже доволен предложениями Токаева. Политолог Расул ЖУМАЛЫ считает, что нужно стремиться к тому, чтобы барьер для прохождения политических партий в парламент снизили с 7 до 3 процентов.

В комментариях Азаттыку после заседания Мухтар ТАЙЖАН сказал, власти «начали выполнять требования, о которых оппозиция говорит уже 20 лет».

«Политолог подвел итоги второго заседания НСОД» — Политолог и член Национального совета общественного доверия Талгат КАЛИЕВ прокомментировал итоги второго заседания совета, передает Kazakhstan Today — Большинство предложений, выработанных на заседаниях рабочих групп, поддержаны. Все эти месяцы велась работа с обсуждением высказанных на предыдущем заседании предложений в формате встреч с руководством заинтересованных госорганов, с руководством Администрации Президента, — написал Калиев в Facebook.

«Переход на уведомительную систему проведения митингов. Мало кто будет спорить, что это серьезный шаг, который точно нельзя отнести к разряду косметических. Двукратное снижение регистрационного порога для политических партий с нынешних 40000 до 20000. Много это или мало? В перерасчете на 17 регионов по 1176 человек на регион, по сотне на район. В век социальных сетей, когда многие блогеры имеют больше подписчиков, любой из них может легко собрать соответствующее количество потенциальных членов своей партии.

Законодательное право на руководящие позиции в парламенте для представителей оппозиционных партий. Пост руководителя комитета мажилиса открывает для любой партии значительно больше возможностей нежели просто депутатский мандат. Разумеется, в этих условиях парламент должен стать более дискуссионным и смелым», — указал политолог.

Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «НСОД. Единственный в многообразии» — По моему мнению, то, что теперь протестные акции не нужно будет согласовывать, а просто уведомлять о них — это самый настоящий самообман. Во-первых, там составлен немалый перечень ограничений. Чтобы соблюсти его, нужно гораздо больше мужества и отчаянности, чем просто выйти на несанкционированный митинг с «шалкетским» лозунгом. Во-вторых (и это самое главное), уведомлять городские власти вы можете сколько угодно, но маслихат выделит для этого только пару-тройку мест для «свободного волеизъявления». Конечно, это можно считать выпуском протестного пара, но высвободившаяся энергия будет работать только на режим. Не думаете же вы, что там дураки сидят и что-то против себя и своей власти делать собираются?

А теперь внимание – еще заговорили об институализации парламентской оппозиции. В переводе на нормальный язык, после введения соответствующих поправок в соответствующий закон в нашем парламенте должна появиться фракция оппозиции. Да, вы не ослышались – для этого, оказывается, нужны не честные выборы (со всеми их составляющими), а просто поправки в законодательство о парламенте. Интересно только, кого из нынешних депутатов назначат оппозиционерами? Зато с 30-процентной квотой для женщин и молодежи от души порадовали. И подмахнули феминисткам. Они, наверное, еще более возликуют, если и президентом у нас женщина станет.

Так называемая декриминализация клеветы тоже из этой же оперы. Надо признать, что многолетняя борьба за это Тамары КАЛЕЕВОЙ и ее коллег не прошла даром. Но это тоже своеобразное возвращение на исходные позиции. Да и перевод соответствующей статьи под Адмкодекс не гарантирует обвинений любого из нас (особенно журналиста или блогера) по данной статье. Конечно, лучше, что теперь он не на нарах будет отсиживаться, а трудиться на принудительных работах, но смысл в репрессивном характере и инструменте борьбы со свободой слова от этого не особо меняется.

Сергей ЗЛОТНИКОВ – «Я против декриминализации клеветы» — В ста странах мира и европейских странах «старой демократии» клевета является уголовным преступлением, но это статья крайне редко применяется. В свое время я рекомендовал изменить состав (преступления) этой статьи с формального на материальный — тогда она будет применяться только когда есть тяжкие последствия. Что произойдет, когда клевета станет административным правонарушением? Это предсказать нетрудно, статья будет часто применяться, добавятся огромные штрафы. Между тем, я могу привести мало примеров, когда осужденные за клевету лишались свободы, обычно все заканчивалось условным осуждением. Теперь будут многомиллионные штрафы, что вряд ли будет лучше.

«Ожидание реформ» — «Партийное строительство», о котором говорит президент страны, действительно активизировалось в 2019-м, после отставки первого президента Нурсултана Назарбаева и выборов главы государства. Сейчас несколько политпартий находятся в процессе создания и они вряд ли будут удовлетворены предложенным изменением.

Лидер одной из таких новых партий – Демократической – Жанболат МАМАЙ требовал, чтобы парламентские выборы не объявлялись до момента, когда пройдут все политреформы.

Токаев не обещал скорых реформ. «Мы должны постепенно вносить правки в законы о партиях и о выборах», — сказал он.

Самым неожиданным шагом президента стало обещание декриминализировать клевету. В августе этого года предшественник Токаева Назарбаев на политсовета возглавляемой им партии «Нур Отан» предлагал ужесточить наказание за клевету, но действующий президент пошел обратным путем.

Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ – «Революция сверху. Реформы Токаева изменят политический ландшафт в стране» — 2019-й, очевидно, — год радикальных перемен в Казахстане. Сначала у нас меняется Президент, вслед за этим меняется формула и содержание власти. Если раньше экономика была впереди политики, то теперь политические реформы получили приоритет. Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил об этом практически сразу: без изменений в партийном законодательстве, без реальной конкуренции в публичном поле, без выражения народного недовольства на митингах экономика будет стоять на месте и даже стагнировать.

Отставка Нурсултана НАЗАРБАЕВА, конечно, связана с тем, что он выполнил свою историческую миссию как Первый Президент независимого Казахстана, который сделал всё, чтобы утвердить её границы, выстроить новую идеологию, создать национальный бизнес, вырастить средний класс.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда в Казахстане появилась национальная буржуазия, когда есть базис для строительства подлинной демократии. У нас нет необходимости выживать, но есть цель — войти в 30 развитых стран, то есть быть в авангарде прогресса, обеспечивать гражданам высокие реальные доходы.

В этом свете становится понятно, почему Елбасы выбрал Токаева в качестве своего преемника: он социалист и демократ по своей натуре. Его элитное образование, знание множества языков, богатый дипломатический опыт и бэкграунд в виде работы в Организации Объединённых Наций говорят о том, что он хорошо знает, как работают развитые экономики и как должны быть устроены общественные отношения, чтобы наша страна шла только вперёд. Касым-Жомарт Токаев страстно желает быть реформатором государства и общества, стать архитектором нового устройства политической власти.

Второе заседание НСОД в этом отношении стало демонстративным жестом президента. Если на первом, установочном заседании говорили, как правило, его члены, озвучивая свои идеи, то теперь глава государства, услышав запрос общества, которое также нуждается в переменах, вышел с пакетом необходимых и быстрых реформ, направленных на усиление политической конкуренции и большую транспарентность власти.

Сейчас очевидно, что у Касым-Жомарта Токаева есть шансы стать подлинно народным президентом, а не просто начальником для бюрократов. После второго заседания Нацсовета, после проведённой революции сверху его легитимность только укрепляется, что, безусловно, нужно для дальнейших сложных шагов по постепенному приведению в чувства всего государственного аппарата, установления прочной обратной связи между властью и народом.

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