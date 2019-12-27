Нур-Султан. 27 декабря. КазТАГ — Приостановлены полеты самолетов Fokker 100 после авиакатастрофы под Алматы, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа (Fokker 100 – КазТАГ) временно приостановлены», — сообщили в пресс-службе МИИР РК в пятницу.

Ранее МИА КазТАГ передавало, что очевидцы сообщили о падении самолета недалеко от Талгара – в Талгарском районе.

Позднее в пресс-службе аэропорта Алматы сообщили, что вылетевший по плану в 07.05 борт авиакомпании Bek Air (рейс №Z2100 Алматы – Нур-Султан) с 95 пассажирами и пятью членами экипажа пропал с радаров.

В пресс-службе МИИР РК сообщили, что «на данный момент число погибших составляет семь человек». По данным ведомства, самолет «при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение», в результате чего произошло столкновение с двухэтажным строением, возгорание не произошло. В ведомстве отметили, что по поручение премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра.

В МВД РК сообщили, что создан оперативный штаб, работает горячая линия: 8 (7172) 53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

Позднее в КЧС МВД РК сообщили, что, «по предварительной информации, погибло девять человек, пострадавших – девять, в том числе шесть детей».