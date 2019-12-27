Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Состояние восьми пострадавших при авиакатастрофе под Алматы оценивается как крайне тяжелое, сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров.

«Всего пострадали 67 человек, пять человек после первичной помощи направлены на амбулаторное лечение. В настоящее время 47 человек находятся в стационаре, из них восемь – в крайне тяжелом состоянии, 38 – в состоянии средней степени тяжести, один – средней степени тяжести ближе к удовлетворительному», — сказал Надыров на брифинге в акимате Алматы в пятницу.

Вице-министр отметил, что было проведено 10 оперативных вмешательств взрослым, и два – детям, у которых были диагностированы переломы ног.

Как сообщалось ранее, 27 декабря в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Сам самолет был произведен 23 года назад.

Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пять – членов экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Глава государства выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Кроме того, Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

МВД РК начато досудебное расследование по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, создана следственно-оперативная группа.

28 декабря объявлен днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе под Алматы.