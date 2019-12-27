Журналист Дана Круглова погибла при авиакатастрофе в Алматы

Алматы. 27 декабря. КазТАГ – Журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова погибла при авиакатастрофе в Алматы, сообщает портал.

«Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Дана была честной, смелой и одновременно объективной. Это страшная потеря для всех нас», – сказал главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

Как сообщалось ранее, 27 декабря в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорание не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипаж воздушного судна. На данный момент число погибших еще уточняется, по последним данным число погибших составляет 15 человек. Всего на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

По поручению премьер-министра РК создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — заявил Токаев.