Президент Казахстана подписал ряд законов

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Нур-Султан. 28 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана подписал ряд законов, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования», — говорится в сообщении в субботу.

Также «главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте».

Вместе с тем, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам историко-культурного наследия», направленный на приведение действующего законодательства в соответствии с принятым Законом «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».

Сообщается, что главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об охpане и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».

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«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения», — следует из сообщения Акорды.

Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»

Отмечается, что текст законов публикуется в печати.

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