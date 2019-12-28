Выразивших соболезнования в связи с крушением Bek Air глав государств поблагодарил Токаев

Алматы. 28 декабря. КазТАГ — Выразивших соболезнования в связи с крушением Bek Air глав государств поблагодарил Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Благодарю всех глав государств, выразивших соболезнования и сочувствие по поводу человеческих жертв в авиационной катастрофе под Алматы», — написал Токаев в субботу на своей странице в Twitter.

Как сообщает пресс-служба Акорды, на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступили телеграммы соболезнования от глав ряда зарубежных государств в связи с человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Алматы.

Свои соболезнования, слова сочувствия в адрес главы государства и народа Казахстана направили президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, глава Римской католической церкви Папа Римский Франциск, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Финляндии Саули Ниинисте, президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер, президент Республики Польша Анджей Дуда, президент Сербии Александр Вучич и президент Словакии Зузана Чапутова.