Генсек ООН посвятил свое новогоднее обращение выступающей за соцсправедливость молодежи

Алматы. 30 декабря. КазТАГ – Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш посвятил свое новогоднее обращение выступающей за социальную справедливость молодежи, сообщает пресс-служба ООН.

«Ваше поколение находится на передовых позициях, ваша деятельность – в центре внимания. Ваш энтузиазм и ваша целеустремленность воодушевляют меня. Вы справедливо требуете участия в формировании будущего. Я солидарен с вами. Организация объединенных наций солидарна с вами, ООН – это ваша организация», — говорится в заявлении Гутерриша в понедельник.

Генсек ООН напомнил о трудностях, с которыми сталкивается международное сообщество: неравенство, распространение языка вражды, войны и глобальное потепление.

«Изменение климата не только проблема долгосрочного характера – очевидно, что она уже сегодня представляет опасность. Мы не можем позволить себе стать поколением, которое бездействовало, пока на планете бушевал пожар», — добавил генеральный секретарь.

Он сообщил, что в 2020 году – в год 75-летия ООН, будет дан старт 10-летию действий для выполнения Целей устойчивого развития – «дорожной карты борьбы за справедливую глобализацию». В реализации этой и других инициатив генсек ООН возлагает большие надежды на молодежь.

В этом контексте глава ООН призвал молодых людей и дальше «открыто выражать свое мнение».

«Продолжайте мыслить масштабно. Открывайте новые горизонты. Будьте и дальше настойчивы», — сказал Гутерриш.

В заключение генеральный секретарь ООН пожелал всем жителям планеты мира и счастья в 2020 году.