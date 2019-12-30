Работа навигационных служб названа в числе возможных причин крушения самолета под Алматы

Нур-Султан. 30 декабря. КазТАГ – Работа навигационных служб названа в числе возможных причин крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алматы, передает корреспондент агентства.

«Сейчас следственная группа министерства внутренних дел проводит расследование авиакатастрофы в городе Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая – это ошибка экипажа, вторая – возможность технической неисправности самого борта, и третья – работа навигационных служб», — сказал в понедельник в кулуарах правительства министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Он уточнил, что в настоящее время идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия.

«Он (лайнер – КазТАГ) будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр. К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв», — сказал министр.

Министр добавил, что в Казахстан прибыли представители завода изготовителя из Нидерландов.

«Вы прекрасно понимаете, что все-таки воздушное судно технически очень сложное, поэтому в течение короткого времени ждать результаты, а также сказать о причинах аварии невозможно. Поэтому будет назначен комплекс технических экспертиз. Это и пожарно-технические, и авиационные, а также следственно-медицинские. По результатам этих экспертиз будет дана оценка – что на самом деле произошло н этом воздушном судне», — заключил Тургумбаев.

Ранее в МВД заявляли, что следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Напомним, 27 декабря в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

По последним данным, число погибших составляет 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнование родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК.