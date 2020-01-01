Размер минимальной пенсии в РК повышен на 7%

Нур-Султан. 1 января. КазТАГ – Размер минимальной пенсии в Казахстане повышен на 7%.

Согласно статье 7 закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы», с 1 января 2020 минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – Т16 тыс. 839. При этом минимальный размер пенсии установлен в размере Т38 тыс. 636.

Напомним, в 2019 году минимальный размер пенсии составлял Т36 тыс. 108, размер государственной базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в пенсионной системе составлял от 54 до 100% от величины прожиточного минимума, т.е. от Т16 тыс. 37 до Т29 тыс. 698.